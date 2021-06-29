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Dijital dönüşüm hayatımızın her alanına dokunurken, koronavirüs salgınıyla hem etki alanını hem de hızını artırdı. Fiziksel buluşmaların kısıtlandığı, araya mesafelerin girdiği bu dönem herkesi dijital alana taşımaya başladı. Bu dönüşümden etkilenen en önemli alanlardan biri de sanat oldu. Bir süredir özellikle sanat üretimi tarafında karşılaştığımız dijital etki, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getirmek için de önemli bir rol oynadı.

Dijital platformlar sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturmaları için alan açarken, sanatseverlerin de istedikleri yerde ve istedikleri zamanda tek tıkla sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Aynı zamanda her yıl güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan binlerce öğrenci ve sanat dünyasına yeni adım atan çok sayıda isim bulunuyor. Sanatçılar dijital platformlar ile kendilerine alan açıyor.

Trendyol da sanatçılara ve sanat eserlerine alan açtığı ‘Trendyol Sanat’ ile sanatseverlere ulaşmakta zorlanan genç sanatçılar başta olmak üzere tüm sanatçılarla Türkiye’nin farklı illerinde sanata ulaşmakta zorlanan sanatseverler arasında dijital köprü kurdu. Aynı zamanda salgın döneminde sanatçıların sanat üretimine devam etmesine katkıda bulundu. ‘Trendyol Sanat’, hem yeni hem sanat kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş sanatçıların eserlerini platformu üzerinden Türkiye’nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturuyor. Aynı zamanda sanata gönül veren sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Trendyol böylece, zaman ve mekân sınırlarını kaldırarak sanatı her an ve herkes için ‘ulaşılabilir’ hale getiriyor.

Trendyol, Kolekta ve Base kurucularının yeni oluşumu artoloji işbirliğinde başlattığı ‘Trendyol Sanat’ı yeni işbirlikleri ile büyütmeye, yeni sanatçılar ve galerilere platformunda alan açmaya devam ediyor. ‘Trendyol Sanat’ ile 150’den fazla sanatçının eserlerine Trendyol mobil uygulamasından ve www.trendyol.com/sanat adresinden ulaşılabiliyor. ‘Trendyol Sanat’, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

“BU İMKAN MUTLULUK VERİCİ”

Trendyol üzerinden eserlerini sanatseverlerle buluşturan Hülya Gökçe, “Pandemi süreci herkesi online platformlara kaydırdı. Nitekim bizler de pandemiden önce yurtiçi ve yurtdışı sergilerde eserlerimizle var olabiliyorken, ‘online hayata’ döndük. Bu sebeple, benim eserlerimi sanatseverlerle buluşturma şeklim de online kanala döndü.

Sosyal medya platformları, online satış kanalları, online portfolyo platformları eserlerimi tanıtma noktasında daha büyük bir yer edindi. Online hayat, insanlara sanatın daha ulaşılabilir olduğunu gösterdi. Online alışverişin yoğunlaştığı süreçte sanat eserlerinin de satın alınabilir olduğunu, bu kanallar göstermiş oldu. Satın almanın da ötesinde, o ana kadar sanatla gerçek anlamda etkileşime giremeyen insanların da günlük rutin ihtiyaçlarını gidermek için bu platformlarda alışveriş yaptığı sırada, sanat eserleriyle buluşabilmesi mümkün hale geldi.

Online alışverişte büyük bir ivme kazanan Trendyol’un, ‘Artoloji’ ile birlikte sanatçılara vermiş olduğu bu imkansa benim açımdan çok mutluluk verici. Bizi ve eserlerimizi tanıtıp, aynı zamanda online alışveriş ile eserlerimizin satışına destek oldukları ve ulaşılabilirliğini artırdığı için minnettarım. Bizler de bu süreçte tek bir kişinin sanata yönelmesinde ilham olabiliyorsak ne mutlu” dedi.

Hülya Gökçe

Çocukken saatlerce kağıtlar dolusu resim yapan hiç sıkılmadan üreten bir çocuk olduğu belirten Hülya Gökçe, sanat yolculuğunun resim öğretmeninin ailesiyle görüşüp bu yönde ilerlemesi yönünde tavsiyede bulunmasıyla başladığını belirtti. Hülya Gökçe şöyle devam etti; Sanatı toplumla buluşturmak için kendimi daima güncel tutmaya çalıştım, tuvallerin dışına da çıkardım çalışmalarımı. Kimi zaman bir duvar oldu duygularımı yansıttığım, kimi zamansa küçük bir obje. Tabii ki teknolojiyle birlikte toplumun odağının kaydığı dijitalde de kendimi geliştiriyorum. Amacım toplumun yaralarını iyileştirecek sanatı toplumun daha büyük kısmıyla buluşturmak ve toplumda sanata ve kadına karşı olumsuz bakış açısına rağmen hayallerinin peşinde koşmak isteyen insanlara ilham kaynağı olabilmek.”

DİJİTAL PLATFORMLAR FIRSAT YARATTI

‘Trendyol Sanat’ ve ‘Artoloji’ gibi oluşumların etkisiyle, sanatçı ve sanatseverlerin bir araya gelmesinin artık çok kolaylaştığını vurgulayan Sümeyra Yüce, “Pandemiyle birlikte sanat etkinliklerinin dijital platformlara taşınması, sanatçı için de sanatsever için de büyük fırsat alanı oluşturdu. Sanatçı kendini tanıtabilme, sanatını görünür, bilinir kılma şansını yakaladı. Sanatseverler bu büyük alanda yeni sanatçıları ve eserlerini keşfetme imkanını genişletti” şeklinde konuştu.

Küçük yaşlarda sanat eğitimi almaya başladığını ifade eden Sümeyra Yüce, “Sanatı kavramsal olarak anlamaya başlamam ve alanımla bütünleşmem, üniversitede aldığım sanat psikolojisi ve sanat felsefesi eğitiminden sonra oldu. Sanatımı kendimi anlama ve anlatma yöntemi olarak görüyorum. İlham aldığım şeyler sürekli değişiyor.

Kişisel hayatımda gelişen bir olaydan, gündemdeki bir haberden, yolda gördüğüm herhangi bir kişinin bakışından veya izlediğim bir dizinin kadrajından etkilenebiliyorum. Şu an iki farklı teknikte, iki farklı resim süreci yaşıyorum. Dijital tekniğin, konforlu üretim sağlayan çok fazla seçeneği ve yöntemi var. Bu durumu seviyorum ama en çok da bundan korkuyorum. Bu değişkenlerin sanat ve sanat eseri kavramlarına etkisinin ne düzeyde olacağını tahmin edemiyorum” dedi.

Sümeyra Yüce

GENÇ SANATÇILARI TANITMA İMKANI

Dijital platformların, özellikle kültürel faaliyetleri geniş olmayan şehirlerde yaşayan sanatseverlerin çeşitli sanat dallarına ulaşabilmesini kolaylaştırdığının altını çizen İpek Şeker, “Pandemiyle dijitalleşme hızlandı. Bunun sanata yansıması da kaçınılmazdı. Sanatçı açısından baktığımda çok verimli buluyorum, bir sanatçının farklı tarzlarda işler ortaya sunabilmesini, farklı tatları deneyimleyebilmesini sağladığını ve üretim süreci açısından da bu aşamayı hızlandırıp kolaylaştırdığını düşünüyorum. Dijital platformların, özellikle kültürel faaliyetleri İstanbul kadar geniş kapsamda olmayan şehirlerde yaşayan sanatseverler için çeşitli sanat dallarına ulaşabilmesini kolaylaştırdığını ve farklı, yeni, genç sanatçıların da tanınmasını sağladığını düşünüyorum. Artoloji’nin Trendyol ile yaptığı işbirliği sayesinde ortaya çıkan ‘Trendyol Sanat’platformu, işlerimi sanatseverlerle buluşturmak konusunda çok büyük bir aşama kaydettirdi. Trendyol’un geniş kapsamlı bir kullanıcıya sahip olması sayesinde her ilden sanatseverle eserlerimi buluşturmamı mümkün kılıyor” diye konuştu.

Çini sanatıyla ilgilenen İpek Şeker, bu alana yönelmesinde halı tasarımcısı annesinin etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu; “Uşak Halısı, halı tarihi boyunca geleneksel kalite ve dokuma tekniği özellikleriyle dünyaca ünlüdür. Annem de bu branşın göbeğinde doğup yetişmiş biri. Dolayısıyla annemin mesleği sayesinde çocukluğumdan beri halı ile ilgili bir bilgi birikimim oluşmaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumaya başladığım o süreçte halı desenlerini besleyen o motiflerin, çini sanatında da olduğunu fark ettim. Bu sanatın tarihine baktığımda döneminin kısıtlı imkanlarıyla ortaya konulan muazzam bir el emeği ve eserlerdeki teknik deneyim sayesinde göz kamaştıran renklerin canlılığı beni çok etkiledi. Bu yüzden mutfağına girmek ve bu sanatı öğrenmek istedim.”

İpek Şeker

Pandeminin sanat yolculuğunda kavramsal düşüncesini beslemek adına oldukça verimli olduğunu söyleyen İpek Şeker, “Bu süreçte yalnızlaşmanın olumlu taraflarını deneyimlemiş oldum. İlerisi için işlerimde de ne anlatmak, nasıl anlatmak istediğim konusunda düşünme imkanı sağladı. Tabii insandan beslenen bir sanatçı olarak da birçok gözlem yapma fırsatım oldu bu süreçte" dedi.