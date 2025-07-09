Trump'ın vergi planı bakır fiyatlarını uçurdu

Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrası bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler arttı. Bu durum ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair öngörüleri öne çıkardı.

Trump, bu hafta Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Trump, Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamıştı.

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Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının, Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Myanmar için yüzde 40 olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bu kararlardan sonra bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini söyledi. Trump'ın politikaları emtia piyasasında sert dalgalanmalara neden olurken, özellikle bakır fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Söz konusu kararın ardından bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı. Bakırın libresindeki yükseliş haziran sonuna göre yüzde 10'u, geçen yıl sonuna göre de yüzde 40'ı aştı. Halihazırda bakır piyasasında arz endişeleri bu yıl fiyatların yükselmesine neden oldu. Çin'in talebinin gücünü koruması da bakır fiyatlarını olumlu etkiledi. ARTAN ARZ YÖNLÜ SORUNLAR DA BAKIR FİYATLARINDA YÜKSELİŞE NEDEN OLDU Küresel olarak artan arz yönlü sorunlar da bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bakır madenciliği şirketi Teck Resources, Şili'deki iki operasyonda üretimde aksama yaşandığını bildirdi. REKLAM Londra Metal Borsasında bakır stoklarının azalması da fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kamo-Kakula bakır işletmesi sismik aktiviteden etkilendi ve bu da işletmenin yeraltı kısmının su altında kalmasına neden oldu.