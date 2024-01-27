TUA, 'g Metal' deneyinin tanıtımını paylaştı

TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Uzay Bilim Misyonu'nda bugün 'g Metal' deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem de savunma sanayimiz için oldukça önemli bir çalışma. 'g METAL deneyi ile, kimyasal tepkimesiz koşullarda, katı parçacıklar ile akışkan ortamı arasında homojen bir karışımın oluşturulmasına yerçekiminin etkisi araştırılacak. Böylece itki üretiminde metal parçacıkları kullanacak uzay aracı motorlarının daha verimli hale getirilmesine yönelik bir ön çalışma yapılmış olacak. Deney sonuçlarının, uluslararası bir proje olan Mars misyonlarına katkı verebilecek nitelikte olduğu, Mars gezegeni üzerinde güneş enerjisine ilave bir enerji kaynağı yaratarak, uzayın ekonomik gelişimini tetikleyecek etkileri olacağı öngörülüyor" denildi.

#TürkUzayBilimMisyonu ‘nda Bugün 🇹🇷🧑🏼‍🚀🧪



gMetal deneyi ile katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisi araştırılacak.🔬💥



İtki sistemleri için kritik teknoloji geliştirmeyi amaçlayan bu deney hem derin uzay görevleri için hem… pic.twitter.com/2BgVYArwkT — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 27, 2024