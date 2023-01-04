İHANET İDDİASI

Tuan Tunalı, 2014 – 2018 yılları arasında meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile evlilik yaşamıştı. Çiftin 4 yıl süren evliliklerini ihanet iddiası nedeniyle bitirdiği öne sürülmüştü. Küçükköse, “Ben konuşmadığım için ihanet haberlerinin doğru olduğu düşünülüyor olabilir ama ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü bu konuyu önemsemiyorum ve kulak asmıyorum" demişti.