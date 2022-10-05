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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü

16 gün önce nişanlanan Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa, yollarını ayırmıştı. Kısa bir süre sonra aralarındaki buzları eriten çift, dün akşam bir arkadaşlarının düğününe el ele katıldı

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  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

    Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almıştı. Çift, 16 gün önce arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı.
  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTMİŞTİR" DEMİŞTİ

    Evlilik yolunda ilerleyen Tayfur ile Kalfa, kısa bir süre sonra ayrılık kararı almıştı.

    Tuğçe Tayfur ile yollarını ayıran Burak Kalfa, konuyla alakalı, "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" açıklamasını yapmıştı.
  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

    AYRILIĞIN ARDINDAN EL ELE

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Birbirlerini sosyal medyadan silen çift, dün akşam bir arkadaşlarının düğününde boy gösterdi. Aralarındaki buzları eriten ikili, el ele objektiflere poz verdi.
  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

    "AİLE BÜYÜKLERİNİN ARAYA GİRMESİ SONUCU BARIŞTIK"

    Basın mensuplarının "ayrılık" sorularına da yanıt veren Tayfur, "Kavga etmiştik ama barıştık. Görüntülü aradım, Burak telefonumu açmadı. Ben de sinirlendim. Tartıştık, daha sonra aile büyüklerinin araya girmesi sonucu barıştık. Umarız bir daha böyle tatsız bir olay yaşanmaz" şeklinde konuştu.
  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

    FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMAMIŞTI

    Öte yandan Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

    BİR OĞLU VAR

    Tuğçe Tayfur, 2009–2010 arasında Tolga Ertuğrul ile, 2012–2019 yılları arasında ise Taner Şafak ile evlilik yaşamıştı. Tayfur'un, Şafak ile beraberliğinden bir oğlu dünyaya gelmişti.
  • Tuğçe Tayfur-Burak Kalfa ayrılığı kısa sürdü - Magazin haberleri

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