BİR OĞLU VAR

Tuğçe Tayfur, 2009–2010 arasında Tolga Ertuğrul ile, 2012–2019 yılları arasında ise Taner Şafak ile evlilik yaşamıştı. Tayfur'un, Şafak ile beraberliğinden bir oğlu dünyaya gelmişti.

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