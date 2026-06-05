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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLADI! 2026 Mayıs enflasyon rakamları ne kadar, düştü mü, yükseldi mi? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

        TÜİK Mayıs ayı enflasyonu açıkladı! 2026 Mayıs enflasyon oranı yüzde kaç, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

        Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri bugün kamuoyuyla paylaşıldı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla birlikte yılın ilk yarısına yönelik ekonomik tablo büyük ölçüde netleşirken, Haziran ayı kira artış oranı da kesinleşmiş oldu. Açıklanan veriler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının hesaplanmasında önemli rol oynuyor. Peki, TÜİK Mayıs ayı enflasyon verileri ne kadar, enflasyon düştü mü, yükseldi mi? İşte 2026 Mayıs enflasyon rakamları ve 5 aylık enflasyon farkına ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        1

        Milyonlarca kiracı, memur ve emeklinin yakından takip ettiği Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan verilerle birlikte Haziran ayı kira zam oranı kesinleşirken, yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon farkı da belli oldu. Peki, 2026 Mayıs enflasyon rakamları düştü mü, yükseldi mi, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte son açıklanan veriler ışığında 2026 Mayıs enflasyon rakamları...

        2

        MAYIS 2026 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

        TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla açıkladı.

        Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu.

        3

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        TÜİK Mayıs enflasyon rakamları ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı 16,61 oldu.

        4

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,94 olarak kaydedildi.

        5

        2026 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE OLMUŞTU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını 5 Mayıs 2026 tarihinde açıkladı.

        Buna göre aylık enflasyon yüzde 4.18 olarak açıklanırken yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak açıklandı.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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