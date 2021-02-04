Tuna Kiremitçi dijital dünyada zirvede 0:00 / 0:00

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Müzisyen Tuna Kiremitçi; şehir ozanı kimliğinden taviz vermeden akustik müzik ile rock'u, kabare ile arabeski harmanlıyor. Şiirsel şarkı sözleriyle kendi tarzını yansıtıyor.

Kiremitçi, yeni albümü ve aynı adını taşıyan şarkısı ile başta Spotify ve Apple Music olmak üzere tüm dijital müzik platformların alternatif müzik ve pop listelerinde 1 numaraya oturarak, liste yarışında sürpriz yaparak zirveye yerleşti. Ayrıca Kiremitçi, büyük bir ivme kazanarak Spotify dinlemelerinde 1 milyon barajını aştı.

"Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları I-II" albümleri büyük başarılara imza atan, 'Affet', 'Birden Geldin Aklıma', 'Yine Sevebilirim' ve 'Diğer Yarım' gibi geniş kitlelerce beğenilen şarkıların yaratıcısı Tuna Kiremitçi, yeni albümünü Harems Stüdyolarında kaydetti. Düzenlemeler Efe Demiryoğuran, Hüseyin Çebişçi ve Evren Arkman tarafından yapıldı.

İlk video albüme adını veren "On Numara Olaylar" şarkısına İmre Haydaroğlu tarafından çekildi. Albüme özel fotoğraflar ve styling ise Tayfun Çetinkaya imzalı.