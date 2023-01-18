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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın

Tuna Kiremitçi, oğlu Can Kiremitçi'nin yeni yaşını, "Dile kolay, artık 18 yaşındasın. Bu 18 yıl için hem sana hem de annene 18 bin kez teşekkür. İnşallah senin evladın da senin gibi olur" sözleriyle kutladı

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  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Müzisyen ve şair Tuna Kiremitçi'nin Yasemin Altan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Kiremitçi, 18. yaşına bastı. Kiremitçi, oğlunun doğum gününü kutladı.
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    "DİLE KOLAY, ARTIK 18 OLDUN"

    Yasemin Altan ve oğlu Can'la objektif karşısına geçen Tuna Kiremitçi, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ünlü şarkıcı, gönderisine, "Bugün hem senin hem de Nâzım’ın doğum günü güzel oğlum. Dile kolay, artık 18 yaşındasın. Bu 18 yıl için hem sana hem de annene 18 bin kez teşekkür. İnşallah senin evladın da senin gibi olur. Yolun hep açık olsun..." notunu düştü.
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ile kızları Zehra

     
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Ece Çeşmioğlu ile kızı Zeynep
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak ve oğlu Aslan Oktay
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Seda Bakan ve kızı Leyla
  • Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın - Magazin haberleri

    Vedat Milor ile Ceylan Handan

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