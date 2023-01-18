Tuna Kiremitçi: Dile kolay, artık 18 yaşındasın

"DİLE KOLAY, ARTIK 18 OLDUN"



Yasemin Altan ve oğlu Can'la objektif karşısına geçen Tuna Kiremitçi, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Ünlü şarkıcı, gönderisine, "Bugün hem senin hem de Nâzım’ın doğum günü güzel oğlum. Dile kolay, artık 18 yaşındasın. Bu 18 yıl için hem sana hem de annene 18 bin kez teşekkür. İnşallah senin evladın da senin gibi olur. Yolun hep açık olsun..." notunu düştü.