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Tunca ve Meriç'te seviye kuruma noktasına geldi, çeltik çiftçisi endişeli!

Edirne'de özellikle kış aylarında yüksek debileriyle zaman zaman taşkına neden olan Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyeleri, yaşanan kuraklığa bağlı olarak düştü. Geçen yıl aynı dönem saniyede 27 metreküp ölçülen Tunca Nehri debisi, bu yıl saniyede 6 metreküp seviyelerine düştü. Meriç'te de geçen yıla oranla 4 kat düşüş var. Tarımsal sulamada da kullanılan nehirlerin debisinin düşmesi özellikle çeltik üretimi yapan çiftçiyi de düşündürüyor

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  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Edirne'de özellikle kış aylarında yüksek debileriyle zaman zaman taşkına neden olan Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyeleri, yaşanan kuraklığa bağlı olarak düştü.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış Rejimi Metodu'na göre kasım, aralık ve ocak aylarını orta kuraklıkta geçiren Edirne'de, sonbaharda olduğu gibi beklenen kış yağışları da istenen düzeyde gerçekleşmedi.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Şubat ayı yağış yıllık ortalaması 35,3 kilogram olan kentte bu yıl şubat ayı neredeyse yağışsız geçti. Bu ay Edirne'ye 5,2 kilogram yağmur düştü.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Yağışlar yer altı suları kadar nehirleri de etkiledi. Geçen yıl aynı dönem saniyede 27 metreküp ölçülen Tunca Nehri debisi, bu yıl saniyede 6 metreküp seviyelerine düştü.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Kentin içinden geçen diğer nehir Meriç'te de geçen yıla oranla 4 kat düşüş var. Geçen yıl 277 metreküp/saniye seviyelerindeki nehir, bu yıl 69 metreküp/saniye seviyelerinde akıyor.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Tarımsal sulamada da kullanılan nehirlerin debisinin düşmesi özellikle çeltik üretimi yapan çiftçiyi de düşündürüyor.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Bugün ve yarın beklenen sağanağın kuraklık yaşanan bölge için can suyu olması bekleniyor.
  • Tunca ve Meriç'te kuruma noktasında, çiftçi endişeli!

    Meteorolojik tahmine göre bugün ve yarın kentte sağanak bekleniyor.

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