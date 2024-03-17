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        Tunceli'de çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

        Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:49
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        Tunceli'de çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
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        Tunceli’de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışması sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen bu kişilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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