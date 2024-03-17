Tunceli'de çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Tunceli’de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışması sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen bu kişilerin işlemleri sürüyor.
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