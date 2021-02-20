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Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'den, kabine değişikliği krizinin çözümü için üçlü toplantı çağrısı

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için üçlü toplantı önerisinde bulundu.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'den, kabine değişikliği krizinin çözümü için üçlü toplantı çağrısı
AA

Nahda Hareketi Sözcüsü Fethi el-Ayadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda Nahda lideri Gannuşi'nin sabah saatlerinde ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizin çözümü hedefiyle Cumhurbaşkanı Said'e bir mektup yolladığını belirtti.

Ayadi, Gannuşi'nin mektubunda Said'e, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı arasında yapılacak üçlü toplantı önerisinde bulunduğunu aktardı.

Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gannuşi, ülkenin ekonomik, sosyal ve sağlık gibi alanlarda yaşadığı krizi göz önüne alarak, bunlardan daha önemlisi ulusal dayanışma ruhuyla kalkınma ve sükunete ihtiyaç olduğunu düşünerek bir girişim başlattı.

Bu adım, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal diğer krizlerin çözümü önünde engel teşkil eden siyasi krizin aşılması için gerekli uzlaşının tesis edilmesi adına atıldı."

- Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki "kabine revizyonu krizi"

Başbakan Meşişi, 16 Ocak'ta 25 bakandan 11'inde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kabine için güvenoyu oturumundan bir gün önce, hükümet değişikliğinin Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmediğini, kendisine bilgi verilmediğini ve bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu açıklayarak itirazını açıkladı.

Buna rağmen Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu aldı.

Ancak Said'in teamül gereği yeni bakanları, göreve başlaması için yemin törenine çağırmaması krizi derinleştirdi.

Meşişi, krize çözüm arayışıyla 15 Şubat'ta 5 bakanı görevden alarak, eski kabine içindeki 2'si kadın beş bakanı vekaleten bu bakanlıklara atadı.

Başbakan Meşişi'nin hamlesi bir çeşit taviz şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Said, Başbakan Meşişi'ye kabine değişikliğinin hukuki yönlerine ilişkin bir mektup yazdı.

"Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi." ifadelerinin yer aldığı mektubunda Said, kabine değişikliğinin Anayasa'nın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını kaydetti.

Said'in mektubu krizin devam ettiğinin sinyalini verdi.

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