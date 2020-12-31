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Enerji şirketi Tüpraş, rafinerilerinin operasyonel süreçlerini kolaylaştırmak ve enerji verimliliği projeleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla Ar-Ge Merkezi'deki sürdürdüğü çalışmalarda 10 yılı geride bıraktı.

Yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nde rafineri süreçlerinin geliştirilmesine ve teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerin yanı sıra, ürün portföyünün genişlemesine hizmet eden yeni ürün geliştirme projeleri de gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nde karbondioksit dönüşümü, yeşil hidrojen çalışmaları, yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği, hidrokarbon karakterizasyonu, malzeme teknolojileri, katalizör teknolojileri, dijital dönüşüm çözümleri, sensör ve robotik teknolojileri ve ileri analiz yöntemleri gibi konularda çok sayıda proje üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

'AB’nin 2050 YOL HARİTASINI OLUŞTURMASINDA YOL ALDIK'

Tüpraş’ın Ar-Ge çalışmalarının odağında rafineri ihtiyaçlarının ön planda tutulduğunu ve üretim süreçlerinde kaynak kullanımının azaltıldığını belirten Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, enerji verimliliği, dijitalleşme ve veri analitiği alanlarında yeni teknolojilerin geliştirilmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yelmenoğlu, "Şirketimiz, özel sektörü temsilen Avrupa Birliği UFUK 2020 programı çağrılarına yön verebilen ve proses endüstrisinde Avrupa’nın önemli kuruluşlarının üye olduğu A.SPIRE platformunun üyesi. A.SPIRE, Paris Anlaşması’nın da hedefi olan küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulmasına yönelik bir araştırma ve yenilik yol haritası oluşturdu. 2050 yılına kadar döngüsel ekonomiye geçmiş ve karbon nötr hale gelmiş bir Avrupa yaratma hedefiyle hazırlanan, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge ve inovasyonu destekleme stratejisini etkileyecek olan yol haritasının oluşturulmasında Tüpraş Ar-Ge Merkezi de aktif rol aldı. Bundan sonraki dönemde de Ar-Ge çalışmalarımızı bu önemli yol haritaları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve şirketimizin stratejileri doğrultusunda yöneterek yönlendireceğiz" dedi.

Tüpraş Ar-Ge Merkezi’nin yurt içindeki ve dışındaki iş birliklerine de değinen Yelmenoğlu, “Tüpraş’ın desteğiyle kurulan ve Türkiye’de özel sektör iştirakiyle kurulan ilk enerji merkezi olan Koç Üniversitesi -Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM),Tüpraş’ın sanayide ihtiyaç duyduğu öncelikler ışığında, akademik tecrübesini ve genç araştırmacıların dinamizmini harmanlayarak önemli çalışmalara imza atıyor” dedi.