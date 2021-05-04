Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSigortaTrafik
ABONE OL

Tur Assist’in yeni Genel Müdürü Nihal Asker oldu

Mapfre Group çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye’de asistans hizmetlerinin önde gelen şirketlerinden Tur Assist’in Genel Müdürlüğüne Nihal Asker getirildi. Sigorta sektöründe 30 yıla yakın deneyimiyle öne çıkan Asker, Mayıs 2021 itibarıyla Tur Assist Genel Müdürü olarak görevine başladı.

Tur Assist’in yeni Genel Müdürü Nihal Asker oldu
HABERTURK.COM

Türkiye’de asistans hizmetlerinin önde gelen şirketlerinden yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan çilingir hizmetine farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile faaliyet gösteren Tur Assist’in Genel Müdürlüğü görevine Mayıs ayı itibariyla Nihal Asker getirildi.

NİHAL ASKER KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Nihal Asker kariyerine 1993’te Ak Sigorta’da başladı. Ardından Liberty Sigorta’da, sırasıyla Hasar Projeler ve Süreç Müdürlüğü; Hasar Direktörlüğü, Hasar ve Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüten Asker; Kasım 2018 tarihi itibarıyla HDI Sigorta Hasar, Hukuk ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Asker, bu görevinden ayrılarak Tur Assist Genel Müdürü oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

“Sigortacılığın Gelişiminde Çatı Kanun İhtiyacı” adlı panel düzenlendi
SİGORTASigortacılık için çatı kanun önerisi
Türkiye Sigorta liderliğini sürdürdü
SİGORTATürkiye Sigorta liderliğini sürdürdü  
Emeklilik teknoloji ile buluşuyor
SİGORTAEmeklilik teknoloji ile buluşuyor
Siber riskten korunmanın yolu sigortadan geçiyor
SİGORTARiskten korunmak sigortadan geçiyor
Aksigorta, başarılı acentelerini ödüllendirdi
SİGORTAAksigorta acentelerini ödüllendirdi
Axa'dan Bağımsız Yaşam hattı
SİGORTAAxa'dan Bağımsız Yaşam hattı
Devlet ve vatandaşın BES'teki birikimi 172 milyar lirayı aştı
SİGORTABES'teki birikim 172 milyar lirayı aştı
Gençlere 4'te 1 maliyetle birikim imkanı
SİGORTAGence 4'te 1 daha ucuz birikim imkanı
Tahkim kalite standardını yukarı çekti
SİGORTATahkim kalite standardını yukarı çekti
Aile boyu BES'lenen Recep İvedik
SİGORTAAile boyu BES'lenen Recep İvedik