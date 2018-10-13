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TÜRFAD'dan İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Milli Takımın değişilmez isimlerinden İlyas Tüfekçi'yi evinde ziyaret etti

13 Ekim 2018 Cumartesi, 12:45 | Güncelleme: DHA

Almanya'da Stuttgart ve Schalke 04 takımlarında forma giydikten sonra futbol hayatına Türkiye'de Fenerbahçe'de devam eden İlyas Tüfekçi, daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı takımın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamasında önemli bir rol oynamıştı. Tüfekçi daha sonra Zeytinburnuspor formasıyla yeşil sahalara veda etmişti. İki yıldır ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi, daha önce yaptığı açıklamalarda aynı dönemde futbol oynadığı arkadaşlarına sitem etmişti.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Dilek, Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Sayman Mustafa Sevim, Sosyal Komite Üyesi Adem Mat, Çatalca Eski Belediye Başkanı İsmail İp ve Binali Kartal, ALS hastalığıyla mücadele eden İlyas Tüfekçi'ye ziyarette bulundu. Ziyarette Tüfekçi'nin oldukça mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Ziyarete katılan herkese teşekkür eden Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, dernek olarak bu tür ziyaretlerinin geçmiş dönemde hayatını futbola adamış kişileri ziyaret edeceklerini ve bu kişilerin yapılan ziyaretler sayesinde aslında unutulmadıklarını belirtti.

İLYAS TÜFEKÇİ: "HATIRLANMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL"

Ziyaret sırasında mutlu olduğu gözlenen İlyas Tüfekçi, açıklamalarda bulundu. ALS hastalığı ile mücadele ederken böylesine önemli insanların kendisini ziyaret etmesinden çok mutlu olduğunu belirte Tüfekçi, "TÜRFAD'dan yönetim kurulu geldi sağ olsunlar. Çok memnun oldum. Böyle bir günde beni hatırlıyor olmaları benim için çok anlamlı. Ertuğrul hocam zaten Türk futboluna mal olmuş bir kişi. Yani böyle bir hastalıkla boğuşurken hatırlanmak benim için gerçekten çok güzel" dedi.

"DAHA FAZLA TÜRK FUTBOLCU YETİŞSİN İSTİYORUM"

Galatasaray ile yaşadıkları büyük başarılarda kadrolarında sadece 2 yabancı futbolcu olduğunu ifade eden Tüfekçi, "O sene gerçekten inanılmaz oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne eskiden sadece şampiyon takımlar katılıyordu. Önce Avusturya Şampiyonu'nu daha sonra İsviçre Şampiyonu'nu yendik. Hem de ilk maçı 3-0 kaybetmemize rağmen evimizde 5-0 kazandık. Sonrasında Fransa Şampiyonu Monaco'yu hem de evinde yendik. Yani Galatasaray, Türk Futbolu'nda ilk büyük patlamayı o zaman yaptı. O zaman takımda 9 Türk oynuyordu. 2 tane yabancı oyuncu vardı; Prekazi ve Simovic. Şimdi maalesef devamlı yabancı oyuncuları görmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bunu burada belirtmek isterim. Daha fazla Türk futbolcusu yetişsin istiyorum" şeklinde konuştu.

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