Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.