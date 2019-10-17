Ali Güney, Türk Eximbank Genel Müdürü olarak atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında "Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali GÜNEY atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
VAKIF KATILIM'DAN GEÇTİ
Marmara Üniversitesi mezunu Ali Güney 2015 yılında 16 yıl çalıştığı Türkiye Finans'tan ayrılarak Vakıf Katılım'a geçmişti. Güney Vakıf Katılım'da hazine ve finansal kurumlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordu.
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