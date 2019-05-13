Türk Eximbank Genel Müdürü görevine Enis Gültekin getirildi. Bankanın görevden ayrılan genel müdürü Adnan Yıldırım

açıklamayı Twitter'dan yaptı. Gültekin daha önce kurumda Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Görevinden ayrılan Adnan Yıldırım ise dün yaptığı açıklamada görevinden ayrılma kararı sonrası kendisine ulaşan çok sayıda ihracatçının iş yapma tarzından dolayı teşekkürlerini ifade ettiğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:"İş yapma tarzımızla bankada kısa zamanda önemli bir dönüşüme imza attık. Bankadan destek alan ihracatçı sayısının rakamsal olarak artması bir yana KOBİ'lerin bize ulaşımı, kadın ve genç ihracatçılarla olan iletişimimiz ve ihracatçının bankaya bakış açısında sevindirici bir gelişim kaydettik. Biz ihracatçılarımızı bir elmanın diğer yarısı olarak gördük. İhracatçının yanında artık çok daha geniş imkanlarla duran bir Eximbank var. Kredinin yanında sigorta ve teminat ürünleriyle daha güçlü bir banka var.

33'TEN 44 MİLYARA ULAŞTI

Bugün 11 bin 300'ü aşkın ihracatçımızla çalışıyoruz. İhracatçıya toplam finansal desteğimiz göreve geldiğimizde 33 milyar liraydı, bugün 44 milyar liraya ulaştı. Toplam ihracatın yüzde 26'sını destekler konuma geldik. 2019 yılının ilk 4 ayında dünyadan ilave 2,1 milyar dolar Türkiye'ye kaynak getirmiş olduk. Dış kaynak bulma konusunda finans sektörüne öncülük ettik. Organizasyonu 4 ilden ihracatta önde gelen 20 ile yaydık. Bankadaki bu dönüşüm ve atılım, bundan sonraki dönemde de artarak devam edecektir."