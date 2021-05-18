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Türk Eximbank ile İsveçli EKN arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı

Türk Eximbank ile İsveç'in resmi ihracat destek kuruluşu EKN (Exportkreditnamnden) arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalanarak yürürlüğe girdi

Türk Eximbank ile İsveçli EKN arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı
AA

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihracatın finansmanında önemli bir risk paylaşım modeli olarak ortaya çıkan reasürans mekanizması ile işlem özelinde belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun koordinasyonunda tek dokümantasyon ve ortak finansal koşullar ile daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanması hedefleniyor.

İmzalanan anlaşma ile Türk ve İsveçli firmaların üçüncü ülkelerde birlikte üstlenecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden gerçekleştirecekleri mal ve hizmet ihracatına Türk Eximbank ve EKN tarafından sigorta/reasürans desteği sağlayacak bir mekanizma öngörülüyor.

Türk Eximbank, diğer ihracat destek kuruluşları, bölgesel/çok taraflı finans/kalkınma kuruluşları ve bankalar ile stratejik ortaklıklar vasıtasıyla Türk firmalarının ilave finansman kaynaklarına erişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalarını azami gayretle sürdürmekte olup, daha önce de ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Avusturya, Macaristan ve Danimarka’nın ihracat kredi kuruluşları ile imzalanmış olan benzer reasürans iş birliği anlaşmalarının sayısını artırmaya devam edecek.

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