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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSigortaKonutTürk Nippon'un konut sigortası atağı
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Türk Nippon iki konut sigortasını tek çatı altında topluyor

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Konut ve Avantajlı Konut ürünlerimizde yapılandırma projesi kapsamında çalışmalara başladık. Yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda acentelerimizi ve bölge müdürlüklerimizi dinleyerek, onların ve sigortalılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iki ürünümüzü maliyet, kazanç ve ek avantajlar sağlayacak tek ürün haline dönüştürmeyi amaçladık" dedi.

Türk Nippon'un konut sigortası atağı
HABERTURK.COM

Şirket olarak önceliklerinin, sigortalılarının hayatlarını kolaylaştıracak etkin ürünlerle maksimum fayda sağlamak olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, tüm faaliyetlerinin sigortalılarının her an yanında olarak kendilerini iyi ve güvende hissetmesi için yürütüldüğünü belirtti. COVID-19 salgınının Türkiye'de başlamasının hemen akabinde, mevcut “Sağlığınız Bizde” Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününe COVID-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta, kasko, konut, ferdi kaza poliçesi yaptıracak olan sigortalılarına ücretsiz COVID-19 Yoğun Bakım Teminatı da ilave ederek, endişe ile geçen pandemi döneminde sigortalılarına destek olmak yenilikler sunmuştu.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Pamukçu yeni projeleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Değişmeyen mottomuz hem sigortalılarımızın hem de acentelerimizin her zaman yanında olmak. Bu sebeple, Konut ve Avantajlı Konut ürünlerimizde yapılandırma projesi kapsamında çalışmalara başladık. Yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda acentelerimizi ve bölge müdürlüklerimizi dinleyerek, onların ve sigortalılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iki ürünümüzü maliyet, kazanç ve ek avantajlar sağlayacak tek ürün haline dönüştürmeyi amaçladık. Plus teminatlar ile ürün içeriğini zenginleştirerek hem sigortalılarımıza fayda sağlayacak hem de acentelerimize ek kazanç sağlayacak bir ürün yapısı oluşturmayı planladık. Devam eden çalışmalar sonrasında devreye alacağımız konut sigortalarıyla ilgili yeni ürün tasarımı çalışmalarına da başladık. Ürün çeşitliliğimizi farklılaştırarak, ihtiyaca yönelik çalışmalar yapmak, Sigortalı ve Acente memnuniyeti yaratmak temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır."

İYİLİK PEŞİNDE KOŞTU!

Diğer yandan Türk Nippon Sigorta 27 Mart 2021 Tarihinde başlayan İstanbul Yarı Maratonu’nda KAÇUV “Umudum Eğitim” programına katkıda bulunmak için koştu. Türk Nippon Sigorta, KAÇUV’un Umut Elçisi olarak 27 Mart- 3 Nisan tarihleri arasında sanal koşu, 4 Nisan’da ise fiziki koşu olarak gerçekleşen İstanbul Yarı Maratonu’nda Umudum Eğitim programı kapsamında; tedavisi süren ve tamamlanmış çocuklara burs desteği sağlamak için adımlarını iyilik peşinde attı. Eğitim tüm çocukların hakkı! Türk Nippon Sigorta, sosyal sorumluluk projelerini çok önemseyen bir şirket olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de destek olmaya devam edecek.

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