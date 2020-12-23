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Tüm dünya Covid-19 salgınıyla mücadelede güzel haberler beklerken, aşıda sağlanan ilerlemeler beraberinde medikal ürünlerin kalitesini de gündeme getiriyor. 1977 yılından bu yana ülkemizin şırınga üreticisi durumunda olan Set Medikal, pandemi nedeni ile ortaya çıkan aşı şırıngası talebine yönelik olarak; başta ülkemiz olmak üzere dünyada oluşan talebi karşılamak için yıllık üretim kapasitesini 20 milyon TL’lik ek yatırım ve 250 milyon adet artışla yıllık 1 milyar adede çıkardı. Set Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali İhsan Şerbetçi, “Dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri durumundayız. ABD’den gelen talepleri karşılamak için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmaları hızlandırarak bu ürün gruplarında FDA Sertifikası alan, Türkiye’deki ilk şırınga fabrikası olduk” dedi.

BÖLGENİN EN GENİŞ ÜRETİM HACMİ

Set Medikal’in Türkiye’nin ilk şırınga üretim tesisi olma özelliğiyle 1977 yılında, İstanbul’da üretime başladığını belirten Ali İhsan Şerbetçi, “Şırınga üretiminde Türkiye’de lider üretici konumundayız. Kapasitesi itibari ile sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en geniş üretim hacmine sahip olan Set Medikal, yüzde 40’ı kadınlardan oluşan yaklaşık 150 çalışanı ile başta Avrupa olmak üzere; dünyanın birçok ülkesine ürün tedariki yapmakta. Bu konumu ile ülkemizde de % 60’lık bir pazar payına sahibiz. Yıllık 20 milyon dolar civarındaki ciromuzun 6 milyon dolarlık bir kısmını ise ihracattan geliyor. Ürün gamımızda 40’a yakın şırınga çeşidinin yanında; insülin şırıngaları; hipodermik iğneler; insülin iğne uçları; Serum Seti, Uzatma hattı, IV Kanül gibi birçok medikal ürün bulunuyor.” diye konuştu.

ÖNEMLİ AVANTAJ YAKALADIK

Covid-19 pandemisinin dünyada tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırıldığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Şerbetçi sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu anlamda Uzakdoğu yerine daha stratejik pozisyonda ve üretim kabiliyetleri açısından hızlı hareket edebilme yeteneğine sahip sektörler için ülkemiz önemli bir avantaj yakaladı. Bu kapsamda Tıbbi Cihaz Sektörü olarak bizlerin stratejik önemi daha da öne çıktı. Set Medikal sahip olduğu modern ve yüksek üretim kapasite ile dünyada önemli bir yere sahip. Bölgenin en önemli üreticisi konumunda olan firmamız pandemi nedeni ile ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak önemli bir ilgi ile karşılaşıyor. Her yıl önemli bir büyüme ivmesi ile sektöründe lider olan firmamız; üretim kapasitesinin artışı ve yeni ürünlerin ürün gamına katılması konusunda yatırımlarını bu dönemde de kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Bu yolda kısa zaman içinde kapasite artırma amacıyla 50 milyon TL’lik yeni bir yatırım yapmaya hazırlanıyoruz.”

Pandemi nedeni ile ortaya çıkan aşı şırıngası talebine yönelik olarak; başta ülkemiz olmak üzere dünyada oluşan talebi karşılamak için; mevcut kapasitelerini iki katına çıkardıklarının altını çizen Şerbetçi, “Yaptığımız yeni ilave yatırımlar ile aşı şırıngası kapasitemizi yıllık 500 milyon adete, toplam şırınga üretim kapasitemizi ise 1 milyar adete çıkararak dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri olduk. Birkaç yıl öncesine kadar yılda 400 milyon adet şırınga ithal edilen bir ülke durumundan bugün 300 milyon adet ihraç eden bir ülke durumuna ulaştık. Ülkemiz adına gurur verici olan bu büyüme ivmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Medikal Ürünlerin Üretimi konusunda sektöre gösterdiği teveccüh ve desteklerin de önemli payı bulunuyor” diye konuştu.

ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Set Medikal’in şırınga; insülin şırıngası; hipodermik iğne; insülin kalem iğnesi gibi gruplarda önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğunu ve dünyada birçok ülkeye ihracat yaptığına dikkat çeken Ali İhsan Şerbetçi, “Pandemiyle birlikte özellikle son dönemde aşı şırıngası noktasında Avrupa başta olmak üzere; dünyadaki bir çok üreticiye tedarikte bulunuyoruz. ABD ile olan işbirliği görüşmelerimiz ve pazar altyapı hazırlıklarımız da ivmelenerek devam ediyor. Öte yandan sektörümüz için olmazsa olmaz durumundaki AR-GE’ye her yıl bütçemizden önemli bir pay ayırıyoruz. AR-GE’de altyapısı ve deneyimli ekibimizle yeni ürün geliştirmeleri ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya da devam ediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.