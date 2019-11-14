2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla lider durumda bulunan A Milli Takım, İzlanda ile tarihi bir maça çıkacak. Rakibine yenilmemesi halinde 2020 bileti alacak olan milliler, çalışmalarını sürdürürken Türkiye Futbol Federasyonu da hummalı bir hazırlık içinde.

FULL ÇEKECEK

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta rakip için atmosferi daha da zorlaştırmayı amaçlayan TFF yönetimi, bunun için stattaki tüm koltuklara kırmızı tişörtler bırakacak. Daha önce oynanan maçlarda bayrak dağıtan TFF'nin bu şekilde atmosferin daha da etkileyici olacağını düşündüğü kaydedildi. Kritik maçın tüm biletleri tükenirken 52 bin kişilik Türk Telekom Stadı'nın hıncahınç dolması bekleniyor.