Türk Tıbbi Onkoloji Derneği başkanını seçti 0:00 / 0:00

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Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD)'nin gelecek dönem başkanı, yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, yaptığı açıklamada, ulusal ve uluslararası kongreleri başarıyla gerçekleştirdiklerini, klinik çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamak üzere merkez ziyaretleri yaptıklarını ve yurt dışı eğitim burslarını vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

BAŞKAN ÇELİK, YARDIMCISI DİNÇER

Geçen dönem Prof. Dr. Serdar Turhal’ın yardımcılığını yapan Prof. Dr. İsmail Çelik, genel kurulun ardından başkanlık görevini devraldı. Prof. Dr. İsmail Çelik, 2021-2022 yıllarında başkanlık görevini yürütecek. Gelecek dönem başkanı seçilen Prof. Dr. Murat Dinçer, 2023-2024 yıllarında TTOD'un başkanlık görevi öncesi, 2021-2022 yıllarında Prof. Dr. İsmail Çelik’in başkan yardımcılığını da yapacak.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI BELİRLENDİ

Olağan Genel Kurulda üyelerin oylarıyla seçilen Prof. Dr. Faysal Dane, Doç. Dr. Özlem Sönmez, Doç. Dr. Deniz Tural, Doç. Dr. M. Teoman Yanmaz, Doç. Dr. Meral Günaldı, Doç. Dr. Hilmi Kodaz TTOD yönetim kuruluna giren yeni isimler oldu. Prof. Dr. Mustafa Yaylacı, Prof. Dr. Ahmet Özet ve Doç. Dr. Hüseyin Mertsoylu da Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.