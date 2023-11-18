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        Haberler Magazin Türkan Şoray, 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, 45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında

        Kırgızistan'da ilki düzenlenen Bişkek Uluslararası Film Festivali'nde Türkan Şoray'a 'Dünya Sinemasına Katkı' ödülü takdim edildi. Şoray, törende yaptığı konuşmada, bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov'un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:28
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        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
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        Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Türkiye’nin konuk ülke olarak katıldığı 1. Bişkek Uluslararası Film Festivali başladı. Toktogul Satılganov Milli Filarmonisi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksütov’un yanı sıra Kırgızistan, Türkiye ve diğer ülkelerden sinema sanatçıları, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

        Törende Kırgızistanlı yazar Cengiz Aytmatov’un unutulmaz eserinden uyarlama 'Selvi Boylu Al Yazmalım'ın başrol oyuncusu, Yeşilçam’ın Sultanı lakaplı Türkan Şoray da onur konuğu olarak yer aldı.

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        Türkan Şoray’a törende, 'Dünya Sinemasına Katkı' ödülü takdim edilirken, ödülünü Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev takdim etti. Şoray, törende yaptığı konuşmada, bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov’un memleketine 45 yıl aradan sonra tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        "TEKRAR GELMİŞ OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

        1978'de Cengiz Aytmatov’un eserinden uyarlanan 'Selvi Boylu Al Yazmalım' filminin galası için geldiğini hatırlatan Türkan Şoray, “Aytmatov, bizi evinde ağırladı, kımız ikram etti. Tanrı Dağları'na çıkardı, otağ kurdu, yerlerde oturduk, tepsilerde etler geldi. Tekrar gelmiş olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

        "KIRGIZ MESLEKTAŞLARIMI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

        Konuşmasında festivalin hayırlı olmasını dileyen Türkan Şoray, “Kırgız meslektaşlarımı yürekten kutluyorum, onlara başarılar diliyorum. Burada Türk sineması meslektaşlarımı da görüyorum. Onlara da yürekten sevgilerimi iletiyorum. Festival bol bol seyircisiyle olsun. Kırgız halkının ne kadar sanatkar olduğunu biliyorum. Bu festival çok başarılı olsun, yıllarca sürsün diyorum” dedi.

        Festivalin Jüri Başkanı sinema Yönetmeni Semi Kaplanoğlu da, Kırgızistan’da olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bugün hayatımda ilk okuduğum yazarlardan Cengiz Aytmatov’un ruhu şad olsun. Onun makamını ziyaret ettik” şeklinde konuştu.

        Filistin’deki halkın soykırıma uğradığını vurgulayan Semih Kaplanoğlu, “Dualarınız onlarla beraber olsun” ifadelerini kullandı.

        Ödül fonu yaklaşık 33 bin 600 dolar olan festival, 22 Kasım’a kadar sürecek. Jüri tarafından seçilen en iyilere ödülleri takdim edilecek. Ayrıca Bişkek Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Türk Film Günleri etkinliği düzenlenecek.

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        #Türkan Şoray
        #Kırgızistan
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