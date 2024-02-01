Haberler Magazin Türkan Şoray'a 46 yılın ardından Moskova'da gala sürprizi - Magazin haberleri

Türkan Şoray'a 46 yılın ardından gala sürprizi 1978'de çekilen 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filminin galasına katılamayan Türkan Şoray'a özel bir sürpriz hazırlandı. Film için Rusya'nın başkenti Moskova'da gala yapılacak ve etkinlikte Şoray da yer alacak Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 08:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde; Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker'in yer aldığı Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmine 1978'de Moskova'da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Türkan Şoray için özel bir sürpriz hazırlandı.

2 Şurada Paylaş!







Türkan Şoray ve Alla Sigalova'nın rol aldığı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi Rusça dil ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.