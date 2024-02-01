Türkan Şoray'a 46 yılın ardından gala sürprizi
1978'de çekilen 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filminin galasına katılamayan Türkan Şoray'a özel bir sürpriz hazırlandı. Film için Rusya'nın başkenti Moskova'da gala yapılacak ve etkinlikte Şoray da yer alacak
Nâzım Hikmet'in 'Ferhat ile Şirin' adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde; Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker'in yer aldığı Türk - Rus ortak yapımı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmine 1978'de Moskova'da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Türkan Şoray için özel bir sürpriz hazırlandı.
Türkan Şoray ve Alla Sigalova'nın rol aldığı 'Bir Aşk Masalı - Ferhat ile Şirin' filmi Rusça dil ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.
ANMA PROGRAMINDA GÖSTERİLECEK
Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından her yıl Nâzım Hikmet’in doğum yıl dönümünde düzenlenen anma programında film yeniden izleyicilerle buluşacak. 3 Şubat'ta Moskova'daki Dom Kino Sineması'nda gerçekleştirilecek galaya Türkan Şoray da katılacak.