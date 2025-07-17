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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Almanya: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Filenin Efeleri, FIVB Milletler Ligi'nde Almanya'yı devirdi - Voleybol Haberleri

        Türkiye - Almanya: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 10. maçında Almanya ile karşılaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek 3. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:05
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        Filenin Efeleri, Almanya'yı devirdi!
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftadaki ikinci maçında Almanya'ya 3-1 yendi.

        Japonya'nın Chiba şehrinde Port Arena'da oynanan maçta, Türkiye ilk seti 29-27, ikinci seti de de 25-22 almayı başardı. Üçüncü seti ise Almanya, 25-18 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve maçı dördüncü sete taşıdı.

        Dördüncü setin son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken milliler, bu seti 30-28, maçı da 3-1 kazandı.

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçını 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile yapacak.

        Salon: Chiba Port Arena

        Hakemler: Toan Phong Nguyen (Avustralya), Tadayoshi Asai (Japonya)

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        Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer)

        Almanya: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann (Mohwinkel, Tille, Peter, Torwie, Böhme)

        Setler: 29-27, 25-22, 18-25, 30-28

        Süre: 118 dakika (32, 27, 23, 36)

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