Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda?

        12 Dev Adam finalde! Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarih yazıyor. A Milli Basketbol Takımı EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi. Büyük finalde Almanya ile karşılaşacak A Milliler kupa için parkeye çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, Türkiye - Almanya maçının tarihi ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Almanya basketbol final maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 23:19 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi oldu. A Milli Takım turnuvada tüm maçları kazanarak 8'de 8 yaptı. 12 Dev Adam, son dünya şampiyonu Almanya'yı mağlup edip kupaya kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Türkiye - Almanya basketbol final maçı ne zaman, saat kaçta? 12 Dev Adam maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        12 DEV ADAM FİNALDE!

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

        3

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye - Almanya basketbol final maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.

        4

        TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Almanya final maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        5

        12 DEV ADAM TÜM MAÇLARINI KAZANDI

        A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanarak şampiyona tarihinde ilk kez üst üste 8 galibiyet elde etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        Bakan Fidan: İsrail zayıf komşular görmek istiyor
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        NATO'nun yeni misyonu: Doğu Nöbeti
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?