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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Avusturya maçına Portekizli hakem! - Futbol Haberleri

        Türkiye - Avusturya maçına Portekizli hakem!

        EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçını Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 18:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:42
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        Türkiye - Avusturya maçına Portekizli hakem!
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        UEFA, EURO 2024 son 16 turunda oynanacak Türkiye - Avusturya maçının hakemini açıkladı.

        Yapılan açıklamada, Türkiye - Avusturya maçını 44 yaşındaki Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yöneteceği duyuruldu.

        44 yaşındaki hakem, EURO 2024'te Polonya-Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.

        DIAS YÖNETİMİNDE HİÇ KAZANAMADIK

        Dias'ın yönetiminde 6 resmi maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        İşte Türk takımlarının Dias'ın yönettiği maçlarda aldığı skorlar:

        Türkiye 0-2 Galler

        Macaristan 1-0 Türkiye

        Rusya 2-1 Türkiye

        Monaco 3-1 Fenerbahçe

        Marsilya 3-0 Eskişehirspor

        Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

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