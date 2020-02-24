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Son dakika haberleri... Türkiye beşik gibi! Van ve Manisa'da depremler korkuttu

HABERTURK.COM

İran'ın Khoy şehrinde meydana gelen deprem Van'ın Güvendik, Kaşkol, Özpınar ve Gelenler köylerinde yıkıma neden oldu. Sabah 08.53 ve 19.00'da meydana gelen iki 5.9 büyüklüğündeki depremde 4'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan da öldü.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi'nin verilerine göre, depremin ardından en büyüğü 4,5 ve 4,2 olan yaklaşık 100 artçı sarsıntı meydana geldi.

ÇADIRLAR KURULDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türk Kızılay tarafından bölgeye iaşe malzemesi, personel ve araç sevki yapıldığı, 3 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtıldığı, 2 bin kişilik daha sıcak yemek dağıtılacağı ifade edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bölgeye psiko-sosyal destek ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hasar gören köylerde çadır kurulumuna başlanmıştır. Meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır. Bugün saat 19.00'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM),Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."

Açıklamada, afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunuldu.

MANİSA DA SALLANDI

Dün Manisa'nın Akhisar ilçesinde de 4,5 büyüklüğündeki deprem korku yarattı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.40’ta merkez üssü Manisa’nın Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir’den de hissedildi. Manisa'daki depremin ardından ise 89 artçı deprem hissedildi.

SABAH SAATLERİNDE BİR DEPREM DAHA

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 05:43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

5,4 İLE SALLANMIŞTI

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Bölgede 22 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,8 olan çok sayıda deprem meydana gelmiş, Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma ilçelerinde toplam 305 ağır hasarlı, 802 az hasarlı yapı-konut tespit edilmişti.

Depremden zarar gören vatandaşların barınma ve korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan 29 mahallede Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından 518 çadır ve 30 konteyner kurulmuştu.

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