Kripto para piyasası hacmi, fiyatı ile doğru orantılı azalsa da hız kesmeden alternatif para yöntemi olarak kalmaya devam ediyor.

Son yıllara damgasını vuran kripto para birimlerine Türkiye’den yatırımcı ilgisi yükselişe geçerken, dijital pazarlama ve veri analiz platformu SEMrush, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu bölge ülkelerinde yapılan internet aramalarını kıyasladı. Analize göre Türkiye 500 binden fazla internet aramasıyla bölge ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Mayıs 2015 ile Ocak 2019 arasında internette yapılan kripto para aramalarını mercek altına alan araştırmada, özellikle Eylül 2017’den bu yana kripto para aramalarının yaklaşık 100’e katlandığı görüldü.

Bitcoin aramaları

BITCOIN’DAN SONRA EN GÖZDESİ RIPPLE

Küresel olarak kripto paralara ilginin ortaya konduğu araştırmaya göre, Rusya ve Latin Amerika’da Etherum (ETH),Bitcoin’in ardından en fazla aranan para birimi olurken, Türkiye’de ise Bitcoin’den sonra kendinden en çok söz ettiren kripto para ise Ripple (XRP) oldu.

Araştırmada Twitter duygu analizine de yer verildi. Buna göre kripto paralar ile ilgili atılan Türkçe tweetlerin 44’ü negatif. Pozitif sonuç yüzde 33’e yakın çıkarken, nötr görüşler yüzde 23 oldu.

Türkçe Twitter üzerinde anahtar kelimelerin geçtiği tweetlerdeki duyguları analiz eden çalışma kripto paraların düşüşüne paralel olarak negatif sonuç verdi. Son 3 ayın incelendiği çalışmada Bitcoin’in ardından kendinden en çok bahsettiren kripto para Etherium (ETH) oldu.

Arama hacimleri sıralamasında Ripple ise üçüncü oldu. Uzmanlar tarafından gelecekte daha fazla kullanılacağı öngörülen Bitcoin teknolojisi blockchain aramalarında ise sektörel bazda önceliği sigorta sektörü aldı. Onu sırayla; sağlık, bankacılık, güvenlik ve emlak takip etti.



