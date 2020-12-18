Genç cimnastikçiler Avrupa 4. oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğerTürkiye Cimnastik Milli Takımı - Genç cimnastikçiler Avrupa 4. oldu
ABONE OL

Genç cimnastikçiler Avrupa 4. oldu

Mersin'de düzenlenen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisinde podyuma çıkan Türkiye Cimnastik Milli Takımı, Avrupa 4'üncüsü oldu. Öte yandan Beyza Özen atlama masası ve asimetrik paralel, Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel, Sevgi Kayışoğlu ise denge aletinde pazar günü yapılacak gençler alet finallerine kalmaya hak kazandı

Türkiye Cimnastik Milli Takımı - Genç cimnastikçiler Avrupa 4. oldu

Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları sona erdi.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, gençler kategorisinde yarışan cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiledi. Sporcular Sevgi Kayışoğlu, Beyza Özen, Kardelen Paryaz, Derin Tanrıyaşükür ve Bengisu Yıldız'ın milli takım adına mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle gerçekleşen şampiyonadaki eleme yarışlarında, takımlar bazında en fazla puan toplayan Romanya, ilk sırada yer alarak şampiyon oldu.
Ukrayna'nın ikincilik elde ettiği organizasyonda, Macaristan üçüncü oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4. sırada tamamladı.

Rumen Barbosu Ana, şampiyonada en fazla puan toplayan sporcu olarak birincilik elde etti. Aynı ülkeden Maria Ceplinschi'nin ikinci olduğu şampiyonada, Ukraynalı Daniela Batrona üçücü sırada yer aldı. Dereceye giren takım ve sporculara madalyaları verildi.

ADINI FİNALE YAZDIRAN MİLLİ SPORCULAR

Milli sporculardan Beyza Ören, eleme müsabakalarındaki başarılı performansıyla asimetrik paralel ve atlama masasında finale kaldı. Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralelde finale yükseldi. Sevgi Kayışoğlu, denge aletinde adını finale yazdırdı.

16 ülkeden 88 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın büyüklerde takım finali müsabakalarıyla devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kasapoğlu: "Sponsorluk, kazan kazan ilişkisi"
DİĞER"Sponsorluk, kazan kazan ilişkisi"
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Milli sporculara övgüler yağdırdı
DİĞER"Muazzam bir hikaye yazdılar"
Güreşte madalyalar geliyor!
DİĞERGüreşte madalyalar geliyor!
Rusya'nın doping ceza süresi iki yıla indirildi
DİĞERRusya'nın doping cezası 2 yıla indirildi
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, başladı
DİĞERCimnastik Şampiyonası başladı
Son dakika haberi Yasemin Adar'dan gümüş madalya! haberler
DİĞERYasemin Adar'dan gümüş madalya!
Milli güreşçi Buse Tosun, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
DİĞERBuse Tosun, gümüş madalya kazandı
Dünya Kupası'nda milli güreşçi Haydar Yavuz finale çıktı
DİĞERHaydar Yavuz finale çıktı
Mehlika Öztürk, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı
DİĞERMehlika Öztürk'ten bronz madalya
FIS Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda 1 altın 1 gümüş madalya
DİĞERAlp Disiplini'nde 1 altın 1 gümüş!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X