Kullanma yaşı 6’ya kadar düştü! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sadece ABD’deki büyüklüğünün 2023 yılında tam olarak 23 milyar dolar bir başka deyişle Türkiye’nin yıllık otomotiv ihracatı kadar olması beklenen 3D yazıcı pazarı, Türkiye’de de hızla gelişiyor.

Yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe’nin Genel Müdürü Emre Akıncı, Türkiye’de 6 yaşındaki çocukların oyuncaklarının kopan parçasını tamir etmek ya da kendisine yeni bir oyuncak üretmek için 3D yazıcıları kullanmaya başladığını söyledi. 3D yazıcı kullanma yaşının ilk okula giriş seviyesine düşmesinin sektör için oldukça umut verici olduğunun altını çizen Akıncı, böylece 3D yazıcı sektörünün ‘Her evde bir fabrika’ hedefine hızla yaklaştığını anlattı.

‘400’DEN FAZLA OKULDA VAR’

Akıncı, 2015 yılında Baki Gezgen ve Aydonat Atasever tarafından kurulan Zaxe’nin bugün KVK, Nevzat Aydın ve Muzaffer Akpınar gibi yatırımcıların da dahil olmasıyla Türkiye’de 3 binden fazla noktada ve 400’ü aşkın okulda kullanılmaya başlandığını söyledi.

“3D yazıcılar için internette bulunan yüzbinlerce 3D modeli ücretsiz indirerek istediğiniz parçayı üretmek işten değil” diyen Akıncı, hem sanayi kuruluşlarının, hem KOBİ’lerin, hem de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim alan öğrencilerin 3D yazıcıyı kullanarak işlerini yoluna koyup, yaratıcılıklarını geliştirdiğini belirtti.

“Şirketler, üretim için gereken çok önemli bir parçayı yurt dışından beklemek yerine bizim yazıcılarımız ile biraz pürüzlü bir görünüme sahip olsa da basıyor ve böylece yedek parça maliyetini 20’de 1’i orana getirebiliyor. 400’den fazla okulda yazıcılarımız kullanılıyor” diyen Akıncı, şu bilgileri verdi:

YERLİ 3D YAZICIYA YATIRIM!

KORONAVİRÜS İLE ÜÇ BOYUTLU SAVAŞ!

“Türkiye’de artık 3D yazıcılar özellikle de yerli üretim olan Zaxe, 2 yıl öncesine oranla çok daha yoğun kullanılıyor. Biz 3D yazıcı pazarında Türkiye’yi dünyada temsil etmekten çok mutluyuz. Hem yurt dışına satışlarımız artıyor, hem de Türkiye’deki kullanım alanımız genişliyor. Bir kilogram hammaddenin ortalama 150 TL’ye temin edilmesiyle çocuklar oyuncakları, gençler hobi malzemelerini, ev hanımları mutfak gereçlerini, araç sahipleri de lüks otomobillerinin orijinal yedek parçalarını 100 dolarlık piyasa değeri olan ürünü 3 dolara kadar indiren fiyatlarla basabiliyor.”

ABD’DE 23 MİLYAR DOLAR, TÜRKİYE’DE HENÜZ 30 MİLYON DOLAR

Türkiye’de Mart 2020’de ilk pozitif Covid-19 vakasının kayıtlara geçmesinin ardından salgından sağlık çalışanlarını korumak için 3D yazıcılarla siperlik üretmeyle başladıklarını hatırlatan Emre Akıncı, o günlerde durmaksızın siperlik basarak, 3D yazıcıların yeri geldiğinde nasıl hayat kurtaran, pratik ve önemli bir ürün olduğunu gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye’deki 3D yazıcı pazarını büyüklüğünün henüz 30 milyon dolar büyüklüğünde olduğun tahmin edildiğini aktaran Akıncı, “Türkiye’de bu alanda çok önemli bir üretim ve ihracat potansiyeli var. ABD’nin 23 milyar dolar olduğu yerde Türkiye’nin bu alandan daha fazla yararlanması gerekiyor” dedi. Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı ihracat hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, “İngiltere, Almanya ve CIS ülkelerinden Rusya başta olmak üzere bunlar hedef pazarlarımızdır.” dedi.

OTOMOTİV, TIP VE UZAY SANAYİ KULLANIYOR

Dünyada 3D yazıcıların büyük bir sektör olduğunu ve bunun başını ABD’nin çektiğini anlatan Akıncı, otomotiv, mobilya ve oyuncak sektörünün de dünyada bu eğilimi gördüğünü, birçok orijinal parçanın tasarımını ücretsiz indirmeye izin veren sitelere yüklediğini söyledi.

Yine dünyada 3D yazıcılarla uzay ve uçak sanayi için milimetrenin binde biri oranında kesinlik sağlayan parçaların üretildiğini, inşaat sektörünün ömürlük evleri 3D yazıcı ile basmaya başladığını anlattı. Özellikle de otomotiv sektörünün dünyada 3D yazıcıları kullanarak üretimlerini artırdığını aynı zamanda tasarımlarına yenilerini eklediğini aktaran Emre Akıncı, “3D yazıcılar pek çok sektörün vazgeçilmesi haline geldi. Dünyada pek çok karmaşık parça ve tasarım, 3D yazıcılarla çok kolay şekilde hayata geçiriliyor” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI RAPOR HAZIRLADI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan "Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar" raporuna göre, Türkiye'nin 2017'de 22.5 milyon dolar olarak hesaplanan 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023'te 49.1 milyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

3 boyutlu baskı teknolojisinin, geleneksel yöntemlerle imalatı mümkün olmayan veya zor olan parça ve ürünlerin kolaylıkla, kısa sürede ve maliyet etkin üretilmesini sağladığı belirtilen rapora göre, 3 boyutlu baskı uygulamalarında Almanya, Güney Kore, Çin ve ABD lider olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'de yerli endüstriyel 3 boyutlu yazıcı sistemleri üretilmesine yönelik bazı girişimler olsa da mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ithalat bağımlığının artarak süreceği tahmin ediliyor. Yerli sistemlerin ticarileşmesinin önündeki en büyük engelin ise ürün kalitesine ilişkin endişeler olduğu vurgulanıyor.

Türkiye'deki 3 boyutlu baskı teknolojisi uygulamalarına yönelik politika önerilerine de yer verilen raporda, bu teknoloji için daha tanımlı bir politika rehberliğine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.