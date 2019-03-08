8 Mart her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Kadın cinayetlerinin yanısıra eşit işe eşit ücret başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bu özel günde bireyinden, şirketine; kamudan, ünlü-ünsüz toplumun hemen hemen her kesiminden bir mesaj veriliyor. Ancak internette bugün nasıl yaşanıyor?
Dünya Kadınlar Günü, Google’ın arama motoru üzerinden yapılan aramalara nasıl yansıdı? Google Trendleri’nden 40’dan fazla ülkede bu başlık altında yapılan aramalarda ülke ülke en büyük çıkış yapan arama sorgularını inceledik.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ortaya çıkan sonuç özellikle Türkiye’deki internet kullanıcıları açısından en açık ifadeyle ‘utanç’ verici nitelikte.
Türkiye’de “Dünya Kadınlar Günü” konu başlığı çerçevesinde yapılan ilgili internet arama sorgularında, özellike sabah saatlerinde en büyük çıkış yapan ilk 5 maddenin hepsinde bu özel gün ‘tatil’ ile ilişkilendirilmiş.
HANGİ ÜLKEDE HANGİ ARAMA YÜKSELİŞTE?
Mevzuyu daha fazla da uzatmadan “Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili olarak hangi ülkede en büyük çıkış yapan aramanın ne olduğunu araştırdık. (Yazımdaki imla vb. hatalar kullanıcılardan kaynaklanmaktadır) İşte sonuçlar:
Türkiye: 8 mart dünya kadınlar günü hangi ülkelerde tatil
ABD: Women Day 2019
Almanya: Frauentag 2019
Dünya: Dia de la mujer 2019
Avustralya: iwd 2019
Avusturya: Woman day 2019
Belçika: vrouwendag 2019 (Kadınlar Günü 2019)
BAE: woman day quote
İngiltere: iwd 2019
Brezilya: dia da mulher 2019
Endonezya: kapan hari perempuan sedunia
Fas: Guelmim-Es Semara
Güney Kore: 국제 여성 의 날 (DÜnya Kadınlar Günü)
Hindistan: Women Day 2019
Hollanda: vrouwendag 2019
Irak: Happy Woman Day
İran: تبریک روز زن ۱۳۹۷ ( 1397 Kadınlar Günü için tebrikler
İrlanda: international womens day quotes
İspanya: dia de la mujer 2019
İsrail: יום האישה (kadın günü)
İsveç: internationella kvinnodagen 2019
İsviçre: journée internationale de la femme
İtalya: festa delle donne 2019
Japonya: happy womens day
Kanada: journée de la femme 2019
Katar: happy womens day
Kuveyt: Happy woman day
Meksika: dia da mulher 2019
Mısır: happy woman day
Nijerya: women day
Norveç: kvinnedagen 2019
Pakistan: womens day quote
Romanya: ziua femeii mesaje frumoase (güzel kadının doğum günü)
Rusya: 8 марта 2019
Singapur: happy womens day
Sudan: اليوم العالمي للمرأة (Dünya Kadınlar Günü)
Suriye: عيد المرأة العالمي (Dünya Kadınlar Günü)
Suudi Aarabistan: womens day wishes
Tunus: bonne fete des femmes
Umman: يوم المرأة العالمي (Dünya Kadınlar Günü)
Ürdün: يوم المرأة العالمي (Dünya Kadınlar Günü)
Yunanistan: ημερα γυναικασ 2019 (kadın Günü 2019)
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