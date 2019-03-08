8 Mart her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Kadın cinayetlerinin yanısıra eşit işe eşit ücret başta olmak üzere ekonomik ve sosyal alanlarda yaşanan sorunlara dikkat çekmek için bu özel günde bireyinden, şirketine; kamudan, ünlü-ünsüz toplumun hemen hemen her kesiminden bir mesaj veriliyor. Ancak internette bugün nasıl yaşanıyor?

Dünya Kadınlar Günü, Google’ın arama motoru üzerinden yapılan aramalara nasıl yansıdı? Google Trendleri’nden 40’dan fazla ülkede bu başlık altında yapılan aramalarda ülke ülke en büyük çıkış yapan arama sorgularını inceledik.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ortaya çıkan sonuç özellikle Türkiye’deki internet kullanıcıları açısından en açık ifadeyle ‘utanç’ verici nitelikte.

Türkiye’de “Dünya Kadınlar Günü” konu başlığı çerçevesinde yapılan ilgili internet arama sorgularında, özellike sabah saatlerinde en büyük çıkış yapan ilk 5 maddenin hepsinde bu özel gün ‘tatil’ ile ilişkilendirilmiş.

HANGİ ÜLKEDE HANGİ ARAMA YÜKSELİŞTE?

Mevzuyu daha fazla da uzatmadan “Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili olarak hangi ülkede en büyük çıkış yapan aramanın ne olduğunu araştırdık. (Yazımdaki imla vb. hatalar kullanıcılardan kaynaklanmaktadır) İşte sonuçlar:

Türkiye: 8 mart dünya kadınlar günü hangi ülkelerde tatil

ABD: Women Day 2019

Almanya: Frauentag 2019

Dünya: Dia de la mujer 2019

Avustralya: iwd 2019

Avusturya: Woman day 2019

Belçika: vrouwendag 2019 (Kadınlar Günü 2019)

BAE: woman day quote

İngiltere: iwd 2019

Brezilya: dia da mulher 2019

Endonezya: kapan hari perempuan sedunia

Fas: Guelmim-Es Semara

Güney Kore: 국제 여성 의 날 (DÜnya Kadınlar Günü)

Hindistan: Women Day 2019

Hollanda: vrouwendag 2019

Irak: Happy Woman Day

İran: تبریک روز زن ۱۳۹۷ ( 1397 Kadınlar Günü için tebrikler

İrlanda: international womens day quotes

İspanya: dia de la mujer 2019

İsrail: יום האישה (kadın günü)

İsveç: internationella kvinnodagen 2019

İsviçre: journée internationale de la femme

İtalya: festa delle donne 2019

Japonya: happy womens day

Kanada: journée de la femme 2019

Katar: happy womens day

Kuveyt: Happy woman day

Meksika: dia da mulher 2019

Mısır: happy woman day

Nijerya: women day

Norveç: kvinnedagen 2019

Pakistan: womens day quote

Romanya: ziua femeii mesaje frumoase (güzel kadının doğum günü)

Rusya: 8 марта 2019

Singapur: happy womens day

Sudan: اليوم العالمي للمرأة (Dünya Kadınlar Günü)

Suriye: عيد المرأة العالمي (Dünya Kadınlar Günü)

Suudi Aarabistan: womens day wishes

Tunus: bonne fete des femmes

Umman: يوم المرأة العالمي (Dünya Kadınlar Günü)

Ürdün: يوم المرأة العالمي (Dünya Kadınlar Günü)

Yunanistan: ημερα γυναικασ 2019 (kadın Günü 2019)



