        Türkiye ile Özbekistan arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

        Türkiye ile Özbekistan arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

        Türkiye ile Özbekistan arasında eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin protokol imzalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:10
        Türkiye ile Özbekistan arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Semerkant'ta devam eden Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı kapsamında Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova ile bir araya gelerek iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

        Görüşmede Tekin, Türkiye'de Türk dünyasına ve özellikle Özbekistan'a büyük ilgi ve sevgi duyulduğunu belirterek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, kardeş ülke Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Özbekistan'daki genç nüfusun dikkati çekici oranda yüksek olduğunu vurgulayan Tekin, "Nüfusun neredeyse üçte biri okullarda. Bu, bir ülke için son derece önemli bir göstergedir." dedi. Tekin, genç nüfusun nitelikli bir eğitimle yetiştirilmesinin her iki ülke için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Ben şahsen Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak Özbekistan ile bu anlamda karşılıklı her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu, sadece benim değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ortak arzusu ve isteği de bu yöndedir. Bize düşen, iki Cumhurbaşkanının açtığı bu yolda ilişkilerimizi güçlendirecek adımları hızlı bir biçimde atmaktır."

        Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Türk dünyasına yönelik içeriklere özel olarak yer verildiğini belirterek kardeşlik bağlarının güçlenmesi için çocuklara küçük yaşlardan itibaren bu bilincin kazandırıldığını vurguladı.

        "BİZE DÜŞEN KARDEŞLİK HUKUNU DAHA DA GÜÇLENDİRMEKTİR"

        Türkiye'nin eğitim göstergelerindeki başarısına da değinen Tekin, şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda eğitim ve öğretim açısından, en son geçtiğimiz yıl açıklanan TIMSS sonuçları da dahil olmak üzere, OECD'nin bütün sınav ve derecelendirmelerinde üst sıralarda yer alıyoruz. Akademik başarı açısından, örneğin geçtiğimiz yıl TIMSS skorlarında her iki alanda da Avrupa'nın en iyi ülkesi, OECD ülkeleri arasında ise ilk beş ülke içindeyiz.

        Ayrıca UNDP dahil olmak üzere, tüm uluslararası raporlarda fiziki kapasite bakımından yani derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergelerde uluslararası standartların üzerindeyiz. Eğitimde dijital ve teknolojik altyapının kullanımı anlamında da yine UNDP raporlarında dünyadaki en iyi ülkelerden biri olarak gösteriliyoruz.

        Bütün bu alanlarda biz Özbekistan'la karşılıklı olarak işbirliğimizi geliştirecek, hem bizim sunacağımız katkılar hem de Özbekistan'dan eğitim sistemimize dahil edeceğimiz unsurlarla ilgili çok geniş bir ortak çalışmaya açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Birbirini seven, birbirini destekleyen iki devletin, iki liderin bu kardeş halklar için geleceğe daha güçlü bir iletişim mirası bırakacağına inanıyorum. Bize düşen de hem çocuklarımızı daha nitelikli yetiştirmek hem de bu kardeşlik hukukunu daha da güçlendirmektir."

        Tekin, konuşmasının sonunda gösterdikleri misafirperverlik ve destekten dolayı Özbek tarafına teşekkür ederek yapılan işbirliğinin her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi. Ayrıca Ezazhan Karimova'yı, Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve I. Eğitim Diplomasisi Forumu'na davet etti.

        Özbekistanlı bakan Karimova da Türkiye ile Özbekistan arasında eğitim alanındaki güçlü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek taraflar arasında düzenlenmekte olan etkinlik ve toplantıların Türkiye ile Özbekistan'ın eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

        İki ülke öğretmenlerinin ortak çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğine, müfredat geliştirme ve uzman değişimi konularında yürütülecek projelerin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Karimova, eğitim alanındaki anlaşmaların kısa sürede somut sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.

        Eğitim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

        Görüşmenin ardından Türkiye ve Özbekistan arasında eğitim alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezazhan Karimova imza attı.

        Özbekistan ile Türkiye arasında eğitim alanındaki ilişkilerinin daha da derinleştirilmesini öngören protokol kapsamında iki ülke karşılıklı olarak eğitim kurumları için alan tahsisinde bulunacak, taraflar ayrıca eğitim kurumlarının inşası, donatımı, onarımı ve yönetimi konularında birlikte çalışacak.

        İki ülke arasındaki eğitim, kültür ve sportif alanlardaki işbirliğini de kapsayan ve 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe giren protokol, süresiz olarak geçerli olacak ve Türkiye ile Özbekistan arasındaki eğitim diplomasisi ilişkilerine kalıcı bir nitelik kazandıracak.

