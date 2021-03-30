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HaberlerFutbolMilli TakımTürkiye Letonya maçı TRT 1 canlı izle! Milli maç canlı izle! Milli maç saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler
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Türkiye - Letonya maçı CANLI YAYIN

Türkiye - Letonya maçının canlı yayını Habertürk Spor'da... A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor. Hollanda'yı 4 golle deviren, Norveç'e 3 atan Türkiye tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Letonya karşısında alacağımız üç puan Katar yolunu daha da açacak! Haydi çocuklar; 3'te 3 olsun, Türkiye coşsun...

Türkiye Letonya maçı TRT 1 canlı izle! Milli maç canlı izle! Milli maç saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk ediyor.

TÜRKİYE - LETONYA

STAT: Atatürk Olimpiyat Stadı
HAKEM: Daniel Stefanski
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1 ve TRT Spor

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LETONYA: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganisk, Uldrikis
TEKNİK DİREKTÖR: Dainis Kazakevics

TRT 1 CANLI İZLE

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya geliyor.

LETONYA İLE 7. RANDEVU

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

MİLLİLER, İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

RÖVANŞ ZAMANI

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı. 2002 Dünya Kupası'nda 3. olarak tarihinin en büyük başarısını kazanan Şenol Güneş'in sonunu hazırlayan Letonya, bir kez daha Güneş'in karşısında rakip olarak sahada...

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 73. RANDEVU

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 52'si resmi, 20'si özel 72 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 72 maçta 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 113 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

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ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille),Caner Erkin (Fenerbahçe),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),Halil Akbunar (Göztepe),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Cenk Tosun (Beşiktaş)

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