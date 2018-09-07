UEFA Uluslar Ligi, 4 takıma Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı verecek. A, B, C ve D Ligi olarak 4 ayrı ligde düzenlenen organizasyonda her ligde 4 ayrı grup bulunuyor. B Ligi'nde 2. Grup'ta yer alan Türkiye, İsveç ve Rusya ile mücadele ediyor.

UEFA, UEFA Uluslar Ligi'nde toplamda 76 milyon Euro dağıtılacağını açıkladı. UEFA, lige katılan 55 ülkeye de otomatik olarak katılım parası verecek. UEFA'dan elde edilecek diğer gelirler ise ligden lige olarak değişiklik gösteriyor. A Ligi takımlarına 1,5 milyon Euro, Türkiye'nin de arasında bulunduğu B Ligi takımlarına 1 milyon Euro, C Ligi takımlarına 750 bin Euro ve D Ligi ülkelerine 500 bin Euro dağıtılacak.

KİM NE KADAR PARA ALACAK?

Gruplarında birinci olan takımlara katılım ücreti dışında da para verilecek. A Ligi birincilerien 1,5 milyon Euro, B Ligi birincilerine 1 milyon Euro, C Ligi birincilerine 750 bin Euro, D Ligi birincilerine de 500 bin Euro dağıtılacak.

A Ligi'ndeki yer alan grup birincilerinin katılacağı ve Haziran 2019'da oynanacak son bölümün ise gelirleri şöyle olacak:

Kazanan 4,5 milyon Euro, finalist 3,5 milyon Euro, üçüncü 2,5 milyon Euro, dördüncü 1,5 milyon Euro

Buna göre A Ligi ülkeleri turnuvada en yüksek 7,5 milyon Euro, B Ligi ülkeleri 2 milyon Euro, C Ligi ülkeleri 1,5 milyon Euro, D Ligi ülkeleri 1 milyon Euro gelir elde edebilecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ STATÜSÜ

A LİGİ



Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, Haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke Aralık 2019'da belli olacak. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B LİGİ



B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrıldı. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ NE?

UEFA Uluslar / B LİGİ Grup 2

07.09.2018 Türkiye Rusya

10.09.2018 İsveç-Türkiye

14.10.2018 Rusya-Türkiye

17.11.2018 Türkiye-İsveç

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2018

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020

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