A Milli Futbol Takımımız, Trabzon'daki Rusya karşılaşmasıyla UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar bu mücadeleyle birlikte 561. kez sahaya çıkıyor.

TÜRKİYE: 0 - RUSYA: 1 (13' Cheryshev)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 21:45

HAKEM: Artur Dias

STAT: Medical Park

TÜRKİYE: Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

RUSYA: Lunev, Dzhikiya, Kudryashov, Neustadter, Fernandes, Gazinskiy, Kuzyaev, Zobnin, Cheryshev, Erokshin, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Çerçesov

MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar B Ligi'ndeki bu kritik mücadelenin canlı yayınıyla ilgili problem yaşandı. Milli maçın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu, dakikalar kala belli oldu. Trabzon'daki Türkiye - Rusya maçı TRT 1'den yayınlanacak. TRT yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Futbol Takımımız, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

Türkiye - Rusya maçı şimdi TRT1'de."

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 267'si özel geride kalan 560 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 737 gol attı, kalesinde 812 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 560 karşılaşmanın 480'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 560 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 12. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 12. maçına Rusya karşısında çıkıyor.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 11 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 7'si özel 11 maçta 13 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 18 gol gördü.

7,5 YIL SONRA TRABZON'DA

Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon'da bir karşılaşmaya çıkıyor.

Milli maçın oynanacağı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı'nın açılışı, 18 Aralık 2016'da gerçekleştirildi.

Daha önce A Milli Takım'ı dört defa ağırlayan şehirdeki son milli maç, 9 Şubat 2011'de Türkiye ile Güney Kore arasında oynanmış ve 0-0 sona ermişti.

Trabzon'da 1992'de oynanan ilk milli maçta ise ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 3-2 yendi. 2002'de Gürcistan'ı 3-0'la geçen milli takım, 2004'te yine Gürcistan'la oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

2018'DEKİ İLK RESMİ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk resmi maçını oynayacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 gol atan milliler, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

AY-YILDIZLILARIN EYLÜL KARNESİ

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 65 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27'sini kazanırken, 22 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 101 gol atarken, kalesinde 91 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece dört kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

7 EYLÜL'DE 7. MAÇ

A Milli Takım, Rusya karşılaşması ile 7 Eylül tarihindeki 7. maçını oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu tarihte oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 9 gol sevinci yaşayan milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

TÜRKİYE İLE RUSYA 5. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya ile tarihinde 5. kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 4 karşılaşmada Rusya 2 galibiyet alırken, 2 maç da berabere sona erdi.

Bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip, yalnızca 1 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

SON MAÇ BERABERE BİTTİ

İki ekip son olarak 5 Haziran 2018'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanan hazırlık maçında mücadele etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki bu son karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Ay-yıldızlı ekibin golünü 59. dakikada Yunus Mallı attı. Bu gol, Türkiye'nin Rusya'ya attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti.

İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

Türkiye ile Rusya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

TRABZON MEDICAL PARK STADYUMU

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