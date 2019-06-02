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Türkiye - Özbekistan | CANLI YAYIN

Türkiye - Özbekistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Euro 2020 elemelerinde kritik Fransa ve İzlanda maçlarına hazırlanan A Milli Takımımız, özel maçta Özbekistan ile karşılaşıyor. Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı!

Türkiye Özbekistan maçı

A Milli Takımımız, hazırlık maçında Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya geliyor. Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Öte yandan Özbekistan müsabakası öncesinde Ozan Kabak ve Cenk Tosun, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN

STAT: Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Srdjan Jovanovic
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Sinan, Zeki Çelik, Emre, Merih, Çağlar, Dorukhan, Oğuzhan, Efecan, İrfan Can, Enes Ünal, Yunus Mallı
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

 

ADAY KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor),Sinan Bolat (Royal Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Sassuolo),Cengiz Umut Meraş (Bursaspor),Emre Taşdemir (Galatasaray),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor),Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor),Yunus Mallı (Wolfsburg),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş),Enes Ünal (Real Valladolid),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

570. RANDEVU

A Milli Takımımız, 570. kez sahada... Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 270'i özel 569 maçta, biri hükmen olmak üzere 215 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 246'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 749 gol attı, kalesinde 820 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 569 karşılaşmanın 489'unu Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

2019'DAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Özbekistan karşılaşması ile 2019 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Yunanistan ile Antalya'da oynadığı özel maçı da 2-1 kazandı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 54. MAÇ

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 54. maçına Özbekistan mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 53 maçta milliler, 26 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 80 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

ÖZBEKİSTAN İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile tarihindeki ilk maçını oynuyor... Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Özbekistan'ın teknik direktörlük koltuğunda, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Arjantinli teknik adam Hector Cuper oturuyor. Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

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