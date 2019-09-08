2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu Türkiye puan tablosu, bu akşam nefes kesen bir mücadelenin sahnelendiği Andorra maçının ardından son şeklini aldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle yendi. Grupta oynadığı 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye 12 puanla, Fransa'nın ardından averajla ikinci sıradaki yerini korudu. Aynı puana sahip Fransa averajla lider, İzlanda ise 3. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki altıncı maçında 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Grupta oynadığı 5 maçı da kaybeden Andorra ise puansız olarak son sırada kaldı.

TÜRKİYE PUAN TABLOSU

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu Fikstür ve Puan Cetveli Takımlar O G B M A Y P 1.FRANSA 5 4 0 1 16 4 12 2.TÜRKİYE 5 4 0 1 10 2 12 3.İZLANDA 5 4 0 1 8 5 12 4.ARNAVUTLUK 5 2 0 3 6 7 6 5.MOLDOVA 5 1 0 4 2 13 3 6.ANDORRA 5 0 0 5 0 11 0

KARŞILAŞMA SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

Andorra'yı 89. dakikada bulduğu golle mağlup eden ay-yıldızlı ekip, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.

Taraftarlar, milli futbolcuları tribüne çağırırken, 100. milli maçını geride bırakan Emre Belözoğlu'na da tezahüratla destek verildi.

ANDORRA'YA KARŞI 3'TE 3

Andorra'yı 1-0 yenen Türkiye, rakibiyle oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Daha önce Andorra ile iki kez karşı karşıya gelen Türkiye, 2013 yılında oynanan maçlarda rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

OZAN TUFAN MİLLİ TAKIMDAKİ 5. GOLÜNÜ ATTI

Andorra karşısında milli takıma galibiyeti getiren golü atan Ozan Tufan, A Milli Takım'daki 5. gol sevincini yaşadı.

Ozan, A Milli Takım'da çıktığı 44. karşılaşmada 5. golüne imza attı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HAMLELERİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra karşısında mücadelenin uzun süre berabere gitmesi sonrasında ikinci yarıda oyuncu değişikliği haklarını kullandı.

İkinci yarıya Güven Yalçın'ı kenara alıp Kenan Karaman'ı oyuna sürerek başlayan Güneş, 61. dakikada ise Umut Meraş'ın yerine Ozan Tufan'a forma şansı verdi.

Deneyimli teknik adam son oyuncu değişikliği hakkını 80. dakikada kullandı. Hakan Çalhanoğlu kenara gelirken Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

EMRE KILINÇ İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Emre Kılınç, ay-yıldızlı formayı ilk kez Andorra karşısında giydi.

Mücadeleye yedekler arasında başlayan Emre, karşılaşmanın 81. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.