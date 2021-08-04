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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınları ile ilgili bölgedeki ilk veriler doğrultusunda açıklamalarda bulundu. Manavgat, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Yangın ve Kasko poliçelerinde sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık olarak 71 milyar TL olduğunun altı çizilen açıklamada, “3 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yangınlar sebebiyle bölgeden 210 adet, devlet destekli tarım sigortalarında da sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 431 adet hasar ihbarı alınmış ve tarım sigortalarında ihbarların ağırlıklı olarak hayvan hayat sigortaları olmak üzere, bitkisel ve sera sigortaları branşlarına ait olduğu bildirilmiştir” denildi.

“Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle öncelikle zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz” denilen açıklamayla, yangınların kontrol altına alınması için büyük bir özveri ile görev yapan başta itfaiye olmak üzere tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları ile halkımıza teşekkür edildi.

TSB, sigorta sektörünün can ve mal kayıpları yanında, yangınlarda yok olan bitki örtüsü ve zarar gören canlılar konusunda da üzüntü içinde oldukları dile getirdi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Sigorta sektörü olarak yaraların sarılması için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Yerel idareler kanalıyla oluşturulan bilgiler üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacak. Yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır.”

TSB açıklamasında sigorta poliçesinde yangın riskine ilişkin teminatı bulunan, zarar görmüş konut, iş yeri, fabrika, turizm tesisi, sera, araç, emtia, bitkisel üretim, tarımsal üretime konu büyükbaş, küçükbaş hayvan gibi tüm mal varlıklarına gelen maddi zararların, hasar tespit çalışmaları neticesinde poliçe şartları çerçevesinde karşılanacağının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi: “Bunun dışında sağlık sigortası, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası bulunan vatandaşlarımız da yaralanma ve/veya vefat neticesinde söz konusu poliçelerine başvurabilirler. Sigortalılarımızın poliçelerindeki asistans hizmetleri kapsamında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinden de faydalanabileceklerini hatırlatmak isteriz. Sigorta sektörü olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, yaşanan riskler karşısında sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz.”