Tekirdağ’da ikamet eden 19 yaşındaki Recep Tiftik bisikletle çıktığı Türkiye turunda Erzincan'a geldi.

İHA'nın haberine göre Erzincan'da Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Sarı tarafından karşılanan ve misafir edilen Recep Tiftik Erzincan'da şehir turu yaparak kendisini ilgiyle karşılayan bisiklet severlerle sohbet etti.

Bisiklete olan sevgisinin Türkiye'yi gezmesine sebep olduğunu söyleyen Recep Tiftik "Bisikletle 81 İle" sloganıyla Türkiye'nin 81 ilini gezen en genç bisiklet gezgini olmak isteğini ifade etti. Tiftik "25 Temmuz 2018 yılında Tekirdağ'dan bisikletim ile yola çıktım. Amacım Türkiye'nin 81 ilini bisikletimle gezmek. Ayrıca bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu halkıma kanıtlamak ve seyahat etme kültürünü yurdum insanına aşılamak istiyorum. Gençlerin ve çocukların hayal dünyalarını büyütebilmek için yoldayım. Bu yolculuğumda toplamda 6 bin kilometre yol gittim. 7 aydır yollardayım. 36 il gezdim ve Erzincan'a geldim. Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Sarı ağabey beni karşıladı ve bana çok yardımcı oldu. Kendisi de bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek adına projeme hayallerime ve yolculuğuma destek verdi. Yolculuğum süresince kötü tecrübelerle karşılaşmadım. Yol boyunca karşılaştığım insanlar bana ve hayallerime destek oldular. Kimi bana para verip harçlık yapmamı isterken kimi ise çorbasını benimle paylaştı. Bana evlerini açanlar oldu. Yolculuk boyunca unutamadığım güzel anılarım oldu" şeklinde konuştu.

Tiftik, şehir merkezinde tur atıp meraklı vatandaşların sorularını yanıtlayarak Erzincan'dan ayrıldı.