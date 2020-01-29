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Türkiye’de dijital ekosistem içinde yer alan online tabanlı hizmetlere ilginç bir yeni girişim eklendi. Yakınlarının vefatı sonrası yapılması gereken işlemlere odaklanan online vefat ilanı sitesi "Vefat Bilgisi" kullanıma açıldı.

Dijital dönüşüm ve hizmetlerin vefat ile ilgili bir örneği olarak kullanıcıların karşısına çıktığı Vefat Bilgisi, yakınlarını kaybeden kullanıcıların bu zor zamanlarında halletmesi gereken işleri yerine getirmesine odaklanıyor.

İlan sahiplerinin metin ve görsel yükleyerek vefat ilanlarını yayına alabildiği sitede, yayına alınan ilan, WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlar üzerinden hedef kitleyle paylaşılabiliyor.

İlanda metin ve görsel ile birlikte tam olarak saat, dakika ve harita üzerinden lokasyon bilgilerine de yer vermek mümkün. Bu özellik ile cenaze törenine katılmak isteyenlerin, tüm dijital platformlar ve mobil cihazlar üzerinden saat ve lokasyona erişmeleri amaçlanıyor.

CAMİ VE MEZARLIK İÇİN NAVİGASYON HİZMETİ

Kullanıcılar ilanda yer alan lokasyon bilgisine tıklayarak, cihazlarında açılacak olan navigasyon programı üzerinden cenaze törenine ne kadar zamanda ve hangi rota üzerinden ulaşabilecekleri konusunda yönlendiriliyorlar.

Kullanıcılar bunun için cenaze töreninin olduğu camiyi harita üzerinde işaretleyip, saatini seçerek, yakınlarıyla paylaşabiliyor. Yine cami lokasyonunun yanısıra mezarlık için de navigasyon hizmeti kullanılabiliyor.

Platformun internet sitesinde yer alan bilgiye göre sitenin lansman dönemi sonu olarak belirlenen Mart 2020’ye ücretsiz olan hizmet ve servis bedeli, ardından 90 TL olarak uygulanacak.

“Acı paylaştıkça azalır…” mesajı ile açılan platformun kurucusu Taylan Dedeoğlu, “Vefat Bilgisi” ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Dijital dönüşümün doğal bir süreci olarak, hayatın acı fakat göz ardı edilmesi mümkün olmayan vefat gerçeğinin de bu süreçteki yerini alması gerekliliği üzerinden yola çıkarak bu hizmeti oluşturduk. Vefatbilgisi bir web sitesinden öte, bu konuda bir hizmetler platformu. Hem ilan sahibi hem de törene katılacaklar için yapılması gerekenler konusunda çok pratik çözümler ve bilgiler içeriyor.

Kullanıcılar açısından en büyük faydası klasik ilanlarla kıyaslanamaz şekilde düşük maliyetli olması ve hedef kitleye erişim konusunda hiçbir kısıtının olmaması. Kullanıcılar ilanlarını anında tüm dünyayla paylaşmış oluyor. Bunun yanı sıra tercih ettikleri sosyal medya platformlarından da anında doğru bilgiyi paylaşıyorlar. Katılmak isteyenlere, doğru ve en güncel bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanıyor.”