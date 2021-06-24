AA

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya’nın Türkiye’ye ilişkin seyahat kısıtlamalarını kaldırdığını açıklanmasıyla birlikte Rusya’dan Türkiye’ye yönelik turizm hareketliliğinin başladığını belirten Bağlıkaya, “Salgın koşullarında herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmaması ve uçuşların devam etmesi durumunda Rusya pazarından talebin yaz aylarında yüksek seyredeceğini, ertelenmiş taleplerin de etkisiyle bu talebin sonbahar aylarında da devam edeceğini değerlendiriyoruz. Sezonun kasım ayına kadar uzamasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Rusya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının salgın öncesi dönem olan 2019 yılında 7 milyonu aştığını, bu dönemdeki ziyaretçilerin 2,7 milyonunun 1 Ocak-30 Haziran 2019'da gelirken, 1 Temmuz- 31 Aralık 2019'da gelen Rus ziyaretçi sayısının 4,3 milyonun üzerinde gerçekleştiğini anımsatan Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021 yılında Rusya pazarı açısından sezon seyahat kısıtlamaları nedeniyle geç açılmış oldu. Dolayısıyla 2019 yılı verilerini yakalamak mümkün olmayacaktır. Yılın ikinci yarısında İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısının da 2019 yılındaki verilerin gerisinde kalacağını öngörmekteyiz. Bu çerçevede yılın kalan döneminde uçuşların herhangi bir kesintiye uğramadan devam etmesi durumunda 2021 yılı sonunda Rusya’dan gelen toplam ziyaretçi sayısının 4-4,5 milyon bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Rusya’dan uçuşların başladığı 22 Haziran 2021 tarihinde Antalya Havalimanı’na gelen toplam uçak sayısı 144 iken bu uçakların 40’tan fazlası Rusya’dan gelmiştir.”

“ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK SATIŞLARDA CİDDİ BİR İVME YAKALANDI"

Bağlıkaya, Almanya’nın, 1 Temmuz'dan itibaren vaka sayısının düşük olduğu yerlere seyahat kısıtlamalarını kaldıracağını duyurduğunu anımsatarak, “Türkiye, Almanya’nın seyahat sınırlamasını kaldıracağı ülkeler için belirlediği kriterleri karşılıyor. Bu çerçevede Almanya’dan Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren tamamen kaldırmasını bekliyoruz.” dedi.

Almanya’dan Türkiye’ye 2019 yılında 5 milyon ziyaretçi geldiğini hatırlatan Bağlıkaya, 1 Ocak-30 Haziran 2019’da Almanya’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi 1,8 milyon iken, yılın ikinci yarısında 3,2 milyon Alman ziyaretçinin ağırlandığını söyledi.

Türkiye’nin Alman pazarında tüketiciler tarafından merakla takip edilen, beklenen bir destinasyon olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, “Almanya’daki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde Türkiye’ye yönelik satışlarda ciddi bir ivme yakalandığı yönünde bilgiler almış durumdayız. Dolayısıyla temmuz başından itibaren çok sayıda Alman misafiri ülkemizde ağırlayacağımızı ifade edebiliriz. Salgın kaynaklı herhangi bir kısıtlama gelmezse yıl sonuna kadar Almanya’dan gelecek toplam ziyaretçi sayımızın 2,5 ila 3 milyon bandında gerçekleşmesini bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

“(FRANSA) BİRÇOK TUR OPERATÖRÜ, TÜRKİYE'YE YÖNELİK CHARTER SEFERLERİ BAŞLATMAYA HAZIRLANIYOR"

Bağlıkaya, 2019 yılında 876 bin Fransız’ın Türkiye’ye geldiğini belirterek, 2021 yılının ilk yarısında Fransa’dan Türkiye’ye yönelik seyahatlerinin önü kapalı iken Fransa’nın Türkiye’yi kırmızı ülkeler listesinden çıkarma kararının turizm amaçlı seyahatlerin önünü açtığını dile getirdi.

Söz konusu kararla birlikte Türkiye’den dönenler için zorunlu karantina uygulanmayacak olması nedeniyle birçok tur operatörünün, Türkiye’ye yönelik charter seferleri başlatmaya hazırlandığını vurgulayan Bağlıkaya, “Dolayısıyla Fransa pazarında 2020 yılına göre bir artış beklentisine sahibiz. Bu çerçevede Fransa’dan 400 bin ila 500 bin bandında ziyaretçi gelmesini öngörüyoruz.” dedi.

“İSVİÇRE'DEN TÜRKİYE'YE YÖNELİK REZERVASYONLARDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

Firuz Bağlıkaya, İsviçre’nin haziran ayı başında Türkiye’yi riskli ülke kategorisinden çıkardığını belirterek, İsviçre’de faaliyet gösteren tur operatörlerinden aldıkları bilgilere göre Türkiye’nin riskli ülke kategorisinden çıkarılmasının ardından Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda da artış yaşandığını bildirdi.

Bu beklentiler çerçevesinde 2021 yılı sonunda toplam 150-200 bin bandında İsviçreli misafirin Türkiye’de konuk edilmesini öngördüklerini anlatan Bağlıkaya, 2019 yılının ilk yarısında İsviçre’den Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 110 bin, yılın ikinci yarısında gelen İsviçreli sayısı ise 200 bin kişi olduğunu hatırlattı.