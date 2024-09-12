DEĞERLENDİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi için Klinik Tıp Bilimleri puanı (K) ve Temel Tıp Bilimleri puanı (T) olarak hesaplanır. Tıp fakültesi dışı mezunu adaylar için sadece T puanı baz alınarak hesaplama yapılır.

Her test için ayrı olarak ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülür. Klinik Tıp Bilimler Testi (KTBT) ve Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)-1'den alınan standart puanların 0.5 ile çarpılması ile K puanları; TTBT-1'in standart puanının 0.7 ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılıp toplanması ile T puanı elde edilir.

Tıp fakültesi dışı mezun olan adayların T puanları, TTBT-1 standart puanının 0.7, TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılmasıyla elde edilir.

Yerleşmeye hak kazanmak için adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı puanının 45 ve daha üstü olması gerekir.