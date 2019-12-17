Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

TUZLASPOR - GALATASARAY

SAAT: 20.45

HAKEM: Koray Gençerler

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

YAYIN: A Spor

TUZLASPOR: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

TEKNİK DİREKTÖR: Gürses Kılıç

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Ömer, Belhanda, Feghouli, Falcao

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Yunus, Jimmy, Atalay, Emin, Erencan, Işık Kaan, Emre Mor

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama'nın dışında yine tedavileri devam eden ve tedbir amaçlı olarak kadroya dahil edilmeyen Seri, Şener, Babel, Marcao ve Lemina, müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?

53. dakikada Tuzlaspor 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın yarı sahasından çıkmaya çalıştığı pozisyonda araya giren Muhammed Akarslan, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına kaçan Sadık Baş'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sadık Baş, ceza yayının sağ tarafında yaptığı aşırtma vuruşla topu Okan Kocuk'un üzerinden ağlara yolladı.

57. dakikada Emre Mor'un sağdan kullandığı korner atışında savunmadan seken topa ceza sahasında Emin Bayram'ın yaptığı röveşatada, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Tuzlaspor, skoru 2-0 yaptı. Gökcan Kaya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Tuzlaspor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve tur için önemli avantaj elde etti.

ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADYUMU