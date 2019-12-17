Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle:

"Muslera herhangi birini tahrik edecek, birine hakaret edecek, saldıracak biri değildir. Öyle bir adam olmadığını herkes biliyor. Birileri bir şeyler söyleyecek, kötü şeyler söylenecek. Konuşulmaya değmez bile. Ülke futbolu adına ne yapabiliriz, nasıl ileriye götürebiliriz onu konuşalım"

"Başka şeyler de duydum, hocaları 'PSG'yi, Real Madrid'i yensinler' demiş. Gereksiz şeyler bunlar, futbol oynuyoruz. Buraya önemli futbolcular getirmeye çalışıyor büyük camialar, intikammış, kavga dövüş anlamsız şeyler. Bunları bırakalım. Bu galibiyet, Galatasaray camiasına hayırlı olsun"