Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolFernando Muslera: Gökhan Çıra'ya vurmadım, saygılı olmasını söyledim

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, saygılı olmasını söyledim

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek toplamda 4-2'lik skorla turu atlayan Galatasaray'da Fernando Muslera maç sonunda açıklamalar yaptı ve Tuzlaspor cephesinin açıklamalarına yanıt verdi

Muslera

Fernando Muslera'nın Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"İlk maçta rakibimizin aldığı 2-0'lık avantaj vardı. Rakibimize saygı duyarak maksimum konsantre olarak sorumluluk aldık ve iyi bir oyunla tur atladık. Oyuncular olarak üstümüze düşeni yaptık ve güzel bir futbolla bir üst tura yükseldik"

"Küçüklüğümden beri öğrendiğim bir şey var o da saygı. Yetiştiğim yere, oynadığım kulübe, rakiplere saygı duydum. Biliyorsunuz rakip takımda, bizim altyapımızda yetişen bir oyuncu, ilk maçtan sonra çok saygısızca hareketler sergiledi. Ben maçtan sonra yanına giderek yetiştiği kulübe saygı duymasını söyledim. Başka bir şey yok. Sosyal medyada başka şeyler yazılabilir ama öyle şeyler yok. Rakip teknik direktöre herhangi bir tavrım olmadı. Sadece Gökhan Çıra'nın yanına giderek saygılı olması gerektiğini söyledim"

"Ben herkese saygı duyuyorum, herkesin de bize saygı duyması gerektiğini söylüyorum. Birisi diyorsa ki 'Muslera bize vurdu' o zaman görüntüleri ortaya koyması lazım. Öyle bir şey yok, öyle bir görüntü olamaz. Biz nasıl onlara saygı gösteriyorsak, onların da bize saygı duyması lazım. En ufak bir video, görüntü olamaz çünkü ben hiç kimseye vurmadım, bu benim karakterime aykırı"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tuzlaspor: 0 - Galatasaray: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan son 16'ya kaldı
Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: Galatasaray'ın intikam alacağı kulüp PSG'di
FUTBOL"İntikam alacakları kulüp PSG'di"
Son dakika! Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı! Muslera, Gökhan Çıra...
FUTBOLTuzla maçı sonrası kavga çıktı!
Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'a para cezası! Fenerbahçe haberleri
FUTBOLCezaları belli oldu!
Galatasaray Tuzlaspor maçı muhtemel 11'i! Galatasaray Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor! GS haberleri
FUTBOLTerim kararını verdi!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın koltuğu sallanıyor! Erol Bulut sesleri...
FUTBOLYanal'ın koltuğu sallanıyor!
Kendine gel Kruse! Fenerbahçe haberleri
FUTBOLKendine gel Kruse!
Süper Lig'de 15. haftanın panoraması
FUTBOLKaybedenler Kulübü!
Deplasmanda en başarılı takım Denizlispor
FUTBOLDeplasman kralı!
Beşiktaş'ın 35 puanlık evlat acısı!
FUTBOL35 puanlık acı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X