Fernando Muslera'nın Tuzlaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"İlk maçta rakibimizin aldığı 2-0'lık avantaj vardı. Rakibimize saygı duyarak maksimum konsantre olarak sorumluluk aldık ve iyi bir oyunla tur atladık. Oyuncular olarak üstümüze düşeni yaptık ve güzel bir futbolla bir üst tura yükseldik"

"Küçüklüğümden beri öğrendiğim bir şey var o da saygı. Yetiştiğim yere, oynadığım kulübe, rakiplere saygı duydum. Biliyorsunuz rakip takımda, bizim altyapımızda yetişen bir oyuncu, ilk maçtan sonra çok saygısızca hareketler sergiledi. Ben maçtan sonra yanına giderek yetiştiği kulübe saygı duymasını söyledim. Başka bir şey yok. Sosyal medyada başka şeyler yazılabilir ama öyle şeyler yok. Rakip teknik direktöre herhangi bir tavrım olmadı. Sadece Gökhan Çıra'nın yanına giderek saygılı olması gerektiğini söyledim"

"Ben herkese saygı duyuyorum, herkesin de bize saygı duyması gerektiğini söylüyorum. Birisi diyorsa ki 'Muslera bize vurdu' o zaman görüntüleri ortaya koyması lazım. Öyle bir şey yok, öyle bir görüntü olamaz. Biz nasıl onlara saygı gösteriyorsak, onların da bize saygı duyması lazım. En ufak bir video, görüntü olamaz çünkü ben hiç kimseye vurmadım, bu benim karakterime aykırı"