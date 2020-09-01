Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Yeni dizi Menajerimi Ara'nın yanı sıra bu akşam sezon arasında olan Hekimoğlu ve Baraj dizileri de ekranlara gelecek. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Eylül Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Cici Babam (yerli film)
22.15 Cici Babam (yerli film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Baraj (yeni bölüm)
01.45 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Menajerimi Ara (yeni bölüm)
00.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Şans Kapıyı Çalınca
23.15 Hacker (yabancı film)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Can Dostlar (yerli film)
22.10 Tövbeler Olsun (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)
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