Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Yeni dizi Menajerimi Ara'nın yanı sıra bu akşam sezon arasında olan Hekimoğlu ve Baraj dizileri de ekranlara gelecek. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 1 Eylül Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Cici Babam (yerli film)

22.15 Cici Babam (yerli film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Baraj (yeni bölüm)

01.45 Zuhal Topal'la Sofrada (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Menajerimi Ara (yeni bölüm)

00.30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Şans Kapıyı Çalınca

23.15 Hacker (yabancı film)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Can Dostlar (yerli film)

22.10 Tövbeler Olsun (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Apartmanlar Yarışıyor (yeni bölüm)

20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)

00.15 Apartmanlar Yarışıyor (tekrar)