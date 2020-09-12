Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları dizi, yarışma programları ve filmler izleyici ile buluşuyor. Peki bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 12 Eylül Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (yeni bölüm)
00.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka (yeni bölüm)
00.15 Baraj (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İyi Günde Kötü Günde (yeni dizi)
00.30 Medcezir (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çatı Katı Aşk(yeni bölüm)
00.15 Hekimoğlu (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bizim Hikaye (yerli film)
22.30 Maria ile Mustafa (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim (yeni bölüm)
23.35 Tövbeler Olsun (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Kırmızı Oda (tekrar)
20.00 MasterChef Türkiye (yeni bölüm)
00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
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