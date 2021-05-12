

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show



KANAL D YAYIN AKIŞI

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:15 Bekir Köse

17:16 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Ölümsüz

22:15 Ölümsüz



FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 Pınar Altuğ

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli,

20:00 Bir Su Hikayesi

21:00 Kafalar Karışık

23:00 Geçmiş Olsun

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:40 Nihat Hatipoğlu

20:30 Kuruluş Osman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:35 İyilik Hikayeleri

14:50 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:30 Kuran'-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

20:30 Benim Adım Melek

23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:15 O Ses Türkiye

20:00 Survivor 2021

21:311 Doğduğun Ev Kaderindir