Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Mayıs Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Bekir Köse
17:16 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ölümsüz
22:15 Ölümsüz
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:00 Pınar Altuğ
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli,
20:00 Bir Su Hikayesi
21:00 Kafalar Karışık
23:00 Geçmiş Olsun
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:40 Nihat Hatipoğlu
20:30 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:35 İyilik Hikayeleri
14:50 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:30 Kuran'-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
20:30 Benim Adım Melek
23:45 Bir Zamanlar Kıbrıs
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:15 O Ses Türkiye
20:00 Survivor 2021
21:311 Doğduğun Ev Kaderindir
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